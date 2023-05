Ủng hộ tăng thuế

(Baothanhhoa.vn) - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết việc sử dụng thuốc lá gây ra 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới, trong đó có khoảng 1 triệu ca tử vong do hút thuốc lá thụ động. Ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm là 1.400 tỷ USD. Liên quan đến thống kê không vui này, Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có nam giới hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Một năm người hút thuốc lá ở Việt Nam tiêu tốn tới 49.000 tỷ đồng.