Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện các giải pháp kỹ thuật, Điện lực Nga Sơn đã tăng cường phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm tới người dân trên địa bàn.

Điện lực Nga Sơn phối hợp với huyện Đoàn Nga Sơn tổ chức tuyên truyền lưu động về sử dụng điện tiết kiệm và bảo vệ hành lang lưới điện cao áp.

Điện lực Nga Sơn hiện đang quản lý 213,78 km đường dây trung áp gồm 3 cấp điện áp 10, 22, 35kV với 16 lộ xuất tuyến; 290 TBA (226 TBA TSĐL và 64 TBA TSKH) với tổng công suất 72.810kVA; 05 trạm TG 35/10,5kV với tổng công suất 32.500kVA, trong đó có 04 TBA TG dã chiến; Đường dây 0,4kV có tổng chiều dài 572,27km.

Để vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, Điện lực Nga Sơn đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm mang lại hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng cung cấp điện cho hơn 44 nghìn khách hàng. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền tới người dân về sử dụng điện tiết kiệm như bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook... Triển khai các bố trí nhân lực, vật lực sẵn sàng trong mọi tình huống.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Lê Xuân Mạnh, Giám đốc Điện lực Nga Sơn mong muốn các khách hàng chung tay cùng ngành điện thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ hành lang lưới điện cao áp và sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.

Thực hiện Công điện số 1121/CĐ-PCTH ngày 19/05/2023 về việc tăng cường triển khai thực hiện tiết kiệm điện mùa nắng nóng năm 2023 công văn số 1160/PCTH-AT ngày 24/05/2023 về việc triển khai xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Nhận thấy hiệu quả to lớn từ việc truyền tải thông điệp của ngành điện đến người dân trên địa bàn huyện, thông qua hình thức tuyên truyền lưu động, ngày 27/5/2023 Điện lực Nga Sơn đã phối hợp cùng huyện Đoàn tổ chức Lễ phát động chiến dịch tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, sử dụng điện an toàn tiết kiệm, hiệu quả. Tổ chức đoàn tuyên truyền với thành phần CBCNV Điện lực và huyện Đoàn Nga Sơn cùng các đoàn viên của các xã trực thuộc huyện Đoàn.

Những hoạt động này nhằm mục tiêu để các cơ quan, doanh nghiệp và người dân nâng cao hơn nữa ý thức tiết kiệm điện, không sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn; không thả diều gần lưới điện; các nhà máy, cơ sở sản xuất lớn bố trí giờ sản xuất hợp lý, hạn chế sản xuất vào giờ cao điểm.

Phát biểu tại buổi Lễ, Giám đốc Điện lực Nga Sơn Lê Xuân Mạnh cho biết: Đơn vị đã chủ động, tăng cường kết hợp giữa các biện pháp quản lý kỹ thuật cũng như các biện pháp tuyên truyền dưới nhiều hình thực. Tất cả phương án của đơn vị, đều hướng tới mục đích cấp điện phục vụ cho hoạt động dân sinh cũng như các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cấp điện cho khách hàng trên địa bàn.

Ban Giám đốc và CBCNV Điện lực Nga Sơn và đoàn viên, thanh niên Huyện đoàn Nga Sơn tại buổi lễ phát động.

Việc chung tay sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm, hiệu quả từ phía khách hàng đóng vai trò cực kỳ quan trọng để chống quá tải, giảm bớt gánh nặng cho hệ thống lưới điện. Qua đó góp phần giúp Điện lực Nga Sơn thực hiện tốt công tác quản lý và vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả và tin cậy.

Trường Giang – Điện lực Nga Sơn