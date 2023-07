Tổng Công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 1 tại Thanh Hóa

Thực Công điện số 94/CĐ-EVNNPC ngày 15/7/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc chuẩn bị ứng phó cơn bão số 1 (Talim). Để đảm bảo công tác vận hành, an toàn cho con người và tài sản, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do bão gây ra trên lưới điện tỉnh Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với mục tiêu đảm bảo an toàn cho người và thiết bị đặt ở mức cao nhất.

Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 1 tại Trạm biến áp 110kV thị xã Bỉm Sơn.

Talim là cơn bão đầu tiên của năm 2023 có cường độ mạnh, hướng đi phức tạp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, dự báo từ đêm 17/7 đến ngày 19/7, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại khu vực miền núi, ngập úng cục bộ tại các đô thị và vùng thấp trũng, ven sông, suối…

Trước tình hình đó, sáng ngày 18/7/2023 đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Bắc do ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Trưởng Ban An toàn Tổng công ty làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó tại Công ty Điện lực Thanh Hóa, đồng thời chỉ đạo đơn vị cần đảm bảo thực hiện việc phân công trực 24/24h của Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTH-TKCN) và tiếp tục nếu tình hình thực tế trước trong và sau bão cần có sự chỉ đạo, bám sát hiện trường để khắc phục.

Trước mắt cần chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị, xây dựng triển khai các phương án nếu có sự cố xảy ra, đảm bảo về công tác hậu cần cho lực lượng ứng trực; đề nghị kiểm tra và chằng néo lại các cột ở vị trí có nguy cơ sạt lở; Thông tin với ban phòng chống thiên tai địa phương trong công tác phối hợp; đấu mối với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh trong việc tổ chức bơm tiêu đệm những nơi có mực nước lớn trước khi xảy ra bão lũ nhằm hạn chế tối đa ngập úng khi có mưa lớn…

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến an toàn điện trong dân và người lao động, những nỗ lực của ngành điện trong mùa mưa bão; đảm bảo duy trì tốt hệ thống thông tin liên lạc, các đường truyền dẫn… Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm CSKH cập nhật thông tin ảnh hưởng của thiên tai đến tình hình cung ứng điện để kịp thời giải đáp cho khách hàng.

Đoàn yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi làm việc trong điều kiện mưa bão, nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Công đoàn Công ty quan tâm đến những thiệt hại của gia đình cán bộ, công nhân viên lao động trong mùa mưa bão (nếu có).

Công nhân đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện bọc bạt phòng, chống nước mưa vào các thiết bị điện trước dự báo sẽ có mưa lớn, giông lốc do ảnh hưởng của cơn bão số 1 xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã báo cáo với đoàn công tác của Tổng Công ty về việc chuẩn bị của đơn vị. Theo đó ngày 15/7/2023 Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty đã tổ chức họp và ra Công điện khẩn số 1703/CĐ-PCTH chỉ đạo tới các phòng, ban tham mưu Công ty, đơn vị trực thuộc, đồng thời phân công nhiệm vụ và tổ chức triển khai công tác ứng phó với cơn bão.

Ngay trong sáng ngày 16/7/2023, trước thông tin bão đang trên đường đổ vào đất liền, Công ty đã tổ chức các đoàn công tác đến các điểm trọng yếu có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn do bão. Qua kiểm tra, các đơn vị đã chuẩn bị tốt với phương châm 4 tại chỗ: Công tác ứng trực lãnh đạo các đơn vị và 100% quân số trực bão; chuẩn bị đầy đủ các vật tư, phương tiện; đảm bảo công tác hậu cần, y tế cần thiết; lãnh đạo các đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện, kiểm tra tính sẵn sàng, chằng chống kho bãi, nhà cửa… Bên cạnh đó, đề cao công tác phối hợp với địa phương sở tại chặt tỉa cành cây có nguy cơ đổ vào đường dây. Ra thông báo đề nghị các đơn vị thủy nông trên địa bàn tổ chức tiêu nước đệm, hiện tại toàn bộ 99 trạm bơm tiêu úng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được cấp điện ổn định và hoạt động bình thường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn điện trước, trong và sau cơn bão trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Với sự chủ động sớm đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt trong từng tình huống có thể xảy ra. Từ kinh nghiệm thực tiễn đã được trang bị trong nhiều năm qua, tin tưởng, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ ứng phó mùa mưa bão năm 2023, sớm khắc phục các sự cố nếu xảy ra, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng.

Hùng Mạnh