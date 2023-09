Thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng

Điện lực TP Thanh Hóa vừa có thông báo số 292/ĐLTPTH-KD về việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ mua bán điện về những ngày cuối tháng. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ mua bán điện từ những ngày giữa tháng hiện nay về những ngày cuối tháng sẽ không ảnh hưởng tới quyền lợi khách hàng khi thanh toán tiền điện theo giá điện bậc thang hiện tại.

Lắp đặt công tơ điện tử thu thập dữ liệu từ hệ thống đo xa giúp việc ghi chỉ số công tơ bảo đảm tính khách quan, minh bạch và hướng đến quyền lợi khách hàng sử dụng điện.

Theo lộ trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến năm 2025 sẽ thực hiện ghi chỉ số công tơ vào ngày cuối tháng đối với tất cả khách hàng. Hoạt động này nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tiến tới chuyển đổi số và tạo điều kiện cho khách hàng thuận tiện trong việc giám sát và theo dõi lịch ghi chỉ số công tơ điện hàng tháng.

Việc thay đổi lịch ghi chỉ số hỗ trợ khách hàng thuận tiện giám sát điện năng tiêu thụ hằng tháng, chủ động trong việc thanh toán tiền điện. Đồng thời giúp ngành điện thực hiện hạch toán doanh thu tiền điện phát sinh đúng, đủ theo từng tháng; tuân thủ, đáp ứng đúng theo yêu cầu, quy định nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước, thể hiện đầy đủ doanh thu trong năm tài chính phù hợp với chi phí phát sinh trong năm kế toán.

Kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số được thực hiện có lộ trình theo từng nhóm khách hàng, từng khu vực và hạ tầng kỹ thuật, cũng như phù hợp với thực tế lắp đặt công tơ điện tử có đo xa cho các khách hàng.

Cụ thể, đối với các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TP Thanh Hóa, trong những tháng cuối năm 2023, Điện lực TP Thanh Hóa sẽ triển khai ký bổ sung phụ lục hợp đồng mua bán điện với nội dung dịch chuyển ngày ghi chỉ số công tơ về cuối tháng theo nguyên tắc: Trong năm, mỗi công tơ chỉ thực hiện thay đổi một lần, số ngày thay đổi dịch chuyển về cuối tháng tối đa là 10 ngày. Sau khi ký xong phụ lục hợp đồng, Điện lực TP Thanh Hóa sẽ thông báo đến khách hàng ngày ghi chỉ số công tơ mới, điện năng định mức các bậc trong tháng dịch chuyển ngày ghi chỉ số công tơ được tính theo số ngày dùng thực tế.

Do thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện về những ngày cuối tháng và số ngày dùng điện của khách hàng để tính hóa đơn trong tháng thực hiện dịch chuyển sẽ tăng từ 30 ngày lên 40 ngày so với trước. Đồng thời, lượng điện năng ghi nhận để tính hóa đơn tiền điện trong tháng dịch chuyển sẽ nhiều hơn so với hóa đơn tiền điện của những tháng trước. Các tháng tiếp theo đó sẽ trở lại bình thường. Ngành điện khẳng định, lượng điện tiêu thụ trong 10 ngày tăng thêm cũng vẫn được tính theo bậc thang tương ứng với số ngày tăng thêm và không ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng điện.

Để triển khai ký bổ sung phụ lục hợp đồng mua bán điện, nhân viên Điện lực TP Thanh Hóa sẽ liên hệ qua điện thoại và gặp trực tiếp chủ hợp đồng mua bán điện để thực hiện công việc trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc để rõ thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với phòng Kinh doanh Điện lực TP Thanh Hóa qua số điện thoại 0237.626.7999.

Nguyễn Lương