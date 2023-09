Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn thu ngân sách

Từ đầu năm đến nay tình hình kinh tế trong nước nói chung, của tỉnh nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp (DN). Do vậy, kết quả thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 8 tháng năm 2023 không cao. Để hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2023 cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tháo gỡ khó khăn cho DN; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách.

Công ty TNHH KCT Hồng Phát, Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc ga tạo việc làm cho hơn 100 lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp NSNN.

Ngay từ những tháng đầu năm, Cục Thuế Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu và chống thất thu thuế, nợ đọng... Đồng thời, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế một cách đồng bộ trên các nền tảng số. Tập trung hỗ trợ DN tiếp cận chính sách thuế mới cũng như các chính sách về gia hạn nộp thuế, giảm tiền thuế, tiền thuê đất, giảm thuế giá trị gia tăng... tạo điều kiện cho DN mở rộng SXKD, tạo nguồn thu cho NSNN. Cùng với đó, ngành thuế đã thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; kiên quyết xử lý cưỡng chế nợ thuế đối với những trường hợp cố tình chây ỳ, nợ đọng thuế kéo dài bằng nhiều hình thức.

Cùng với đó, rà soát, tra cứu hóa đơn điện tử bất hợp pháp; xác minh, nhận diện các DN mới phát sinh không sử dụng hóa đơn điện tử gây thất thu thuế. Đồng thời, tăng cường tra cứu hóa đơn đầu vào - đầu ra chống thất thu thuế; tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra các ngành, lĩnh vực, DN có rủi ro cao về thuế hoặc có dư địa thu lớn gồm: DN có giao dịch liên kết, DN thương mại điện tử, bất động sản, DN kinh doanh trên nền tảng số... để chống thất thu, chống xói mòn nguồn thu, tăng nguồn thu cho NSNN.

Kết quả thu NSNN 8 tháng năm 2023 toàn tỉnh đạt 26.143 tỷ đồng, bằng 72% so với cùng kỳ và bằng 74% so với dự toán năm 2023. Kết quả thu NSNN những tháng đầu năm 2023 thấp hơn dự toán và giảm so với cùng kỳ năm trước là do nhiều nguyên nhân như: số thu tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn nhưng giảm mạnh so với cùng kỳ; sự sụt giảm của một số khoản thu có tỷ trọng lớn từ khu vực DN Nhà nước, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ... do tình hình kinh tế thế giới tác động tiêu cực lên thị trường, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của DN.

Dự báo tình hình thu NSNN những tháng cuối năm sẽ gặp rất nhiều khó khăn do tác động từ tình hình kinh tế trong nước và thế giới. Mặt khác, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã tạm dừng bảo dưỡng định kỳ tổng thể nhà máy cũng ảnh hưởng nhiều đến thu thuế tiêu thụ đặc biệt; ảnh hưởng của các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất để hỗ trợ, phục hồi SXKD sẽ tác động đến giảm thu NSNN dự kiến 1.665 tỷ đồng.

Dây chuyển sản xuất, đóng gói xi măng Nghi Sơn.

Để hoàn thành dự toán thu, Cục Thuế Thanh Hóa đã nắm bắt, theo dõi tình hình SXKD của các DN, nhất là các DN trọng điểm trong lĩnh vực dầu khí, thuốc lá, bia, xi măng, nhiệt điện, thủy điện... để có các phương án điều hành thu NSNN kịp thời. Hằng tháng, cục thuế theo dõi tình hình thu NSNN theo lĩnh vực, địa bàn và phân tích nguyên nhân, tiến độ thu tiền sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố để tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quyết toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án thu tiền sử dụng đất; ban hành quyết định phương án giá đất đối với một số dự án lớn, danh mục các dự án đấu giá để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất. Đồng thời, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu thuế ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu thuế... Chỉ đạo, giám sát việc rà soát, xác định số thuế nợ đọng của từng người nợ thuế, thực hiện phân loại nợ thuế theo đúng hướng dẫn tại các quy trình quản lý nợ thuế mà Tổng cục Thuế đã ban hành...

Ngoài ra, Cục thuế Thanh Hóa cũng chỉ đạo các phòng, chi cục thuế tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, giảm thuế, phí - lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; đôn đốc kịp thời các khoản thu nộp vào ngân sách trước khi hết thời gian gia hạn theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP. Đặc biệt, theo dõi sát “sức khỏe” DN để nhận diện những rủi ro DN đã và đang đối mặt để tham mưu cho UBND tỉnh có các giải pháp căn cơ về tài khóa, đầu tư, kiểm soát lạm phát, kịp thời giảm thiểu những tác động từ bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của DN. Từ đó giữ vững ổn định, duy trì đà tăng trưởng nền kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

Bài và ảnh: Lương Khánh