Thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 7,2 nghìn tỷ đồng

Thông tin từ Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, tổng kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh đến hết tháng 5-2023 đạt 4,89 tỷ USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng Nghi Sơn chiếm phần lớn trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh).

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,44 tỷ USD, giảm 9,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhiều mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu đều giảm, như dệt may, gia dày (giảm 2%), xi măng, clinker (giảm 24%), sản phẩm luyện kim (giảm 17%), chế phẩm lọc hóa dầu (giảm 31%)…

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn nắm bắt tình hình xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

Kim ngạch nhập khẩu cũng giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 3,45 tỷ USD. Ngoại trừ mặt hàng than đá phục vụ Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 tăng, các mặt hàng nhập khẩu chủ chốt còn lại đều giảm so với cùng kỳ, như dầu thô (giảm 15%), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (giảm 27%), vải, phụ liệu may (giảm 4%), máy móc, thiết bị (giảm 60%), linh kiện ô tô (giảm 84%),…

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo giám sát tải trọng hàng hóa nhập khẩu.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giảm đã khiến thu ngân sách Nhà nước tính đến ngày 31-5-2023 của Cục Hải quan Thanh Hóa chỉ bằng 88% so với cùng kỳ và đạt hơn 7,2 nghìn tỷ đồng. Điều này được xác định là do tác động từ tình hình kinh tế - chính trị thế giới năm 2023, như xung đột vũ trang, dịch bệnh, lạm phát tăng cao, giá dầu giảm, nhu cầu tiêu thụ giảm tại một số thị trường quan trọng như Mỹ, EU… đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Cán bộ Hải quan giải quyết thủ tục hải quan trên môi trường điện tử cho doanh nghiệp.

Dự báo trong thời gian tới, hoạt động thương mại, xuất, nhập khẩu vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các ngành dệt may, gia dày và sản phẩm công nghiệp xuất khẩu. Ngoài ra, kế hoạch bảo dưỡng lần đầu theo thiết kế của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng sẽ khiến kim ngạch nhập khẩu năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm 2022…

Công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo kiểm tra buồng lái xe tải, chống thất thu thuế.

Trong bối cảnh này, cùng với tập trung nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách Nhà nước, Cục Hải quan tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác kêu gọi hãng tàu, doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu để đa dạng hóa tuyến container quốc tế và nội địa qua cảng Nghi Sơn. Khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp lớn có trụ sở ở trong và ngoài tỉnh, nhất là các tập đoàn sản xuất ô tô, giày da, phế liệu, có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất lớn, số thu nộp ngân sách hàng năm cao thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng Nghi Sơn…

Đỗ Đức