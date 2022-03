Thị xã Nghi Sơn – nhân lên động lực, niềm tin mới

Thị xã Nghi Sơn bước vào những tháng đầu năm 2022 với nhiều thời cơ, vận hội mới và không ít khó khăn, thử thách. Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành; sự phấn đấu, quyết tâm, huy động, tập trung nguồn lực, thị xã Nghi Sơn nỗ lực nâng tầm sức vóc với những động lực, niềm tin mới bừng lên.

Xứng tầm trung tâm động lực phía Nam

Đi giữa không gian rộng lớn của Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS), trên những cung đường mới được thảm nhựa, qua những công trường rộn tiếng ca, mỗi người trong chúng ta đều không khỏi trầm trồ, tấm tắc: sức sống, sự phát triển của doanh nghiệp chính là linh hồn, là mạch máu căng tràn làm nên sức vóc khu kinh tế. Doanh nghiệp khỏe mạnh tức là khu kinh tế đang bừng bừng khí thế và ngược lại. Sẽ chẳng có sức vóc nào trụ vững nếu như từng mạch máu, tế bào trong nó không tràn đầy năng lượng.

Năm 2021 đã đi qua với nhiều khó khăn, thách thức nhưng KKTNS vẫn luôn chứng tỏ được sức hút, hấp dẫn của mình với các nhà đầu tư, là “miền đất hứa” cho nhiều công trình, dự án . Trong năm, trên địa bàn do Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh quản lý, đã thu hút được 33 dự án đầu tư. Trong đó, có 27 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 3.864 tỷ đồng, 6 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 84 triệu USD. Bên cạnh những cái tên quen thuộc là: Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Gang thép Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Cảng tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc, Nhà máy Xi măng Long Sơn, Nhà máy Xi măng Đại Dương..., nhiều công trình, dự án mới sẽ hiện diện, góp phần dệt nên bức tranh kinh tế - xã hội phát triển sôi động trên vùng đất này.

Để có được kết quả ấy, mỗi doanh nghiệp trong KKTNS đã năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện “mục tiêu kép”, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo đà bứt phá, tăng trưởng. Tuy mới bắt đầu đi vào vận hành sản xuất từ tháng 5–2021 nhưng Công ty TNHH Miza Nghi Sơn - chuyên sản xuất giấy, bột giấy, bìa giấy, tái chế giấy để sản xuất ra sản phẩm giấy bao bì, bao gói chất lượng cao cung cấp cho các nhà máy bao bì trong và ngoài nước..., đã linh hoạt thích ứng, chủ động trong khâu nguyên liệu; thực hiện “3 tại chỗ - 3T” song song với “2 tại chỗ - 2T”, linh hoạt, sáng tạo phân theo từng bộ phận, lĩnh vực tùy vào hoàn cảnh, thời điểm khác nhau cho phù hợp; bộ phận gián tiếp chăm lo chu đáo, tận tình công tác hậu cần,... vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ những nỗ lực ấy, năm qua, công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách với tổng sản lượng sản phẩm đạt 66 nghìn tấn, ổn định việc làm cho khoảng 200 công nhân, người lao động. Ông Lê Văn Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Miza Nghi Sơn, phấn khởi cho biết: “Nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 cùng với sự năng động, quyết tâm của cán bộ, nhân viên, người lao động, những tháng đầu năm 2022, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty vẫn được duy trì ổn định”. Với một công ty trẻ về tuổi đời như Miza Nghi Sơn, kết quả ấy là cả một niềm hạnh phúc, phấn khởi, động lực lớn để tiếp tục cống hiến, phát triển trong những năm tiếp theo.

Cũng như nhiều doanh nghiệp trong KKTNS, trong năm qua, nhờ những nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cao nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Lionas Metals (phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn) - hoạt động trên lĩnh vực sản xuất ferosilicon... có sự khởi sắc rõ rệt với tổng sản lượng khoảng 18 nghìn tấn/năm, đảm bảo việc làm, thu nhập cho 166 cán bộ, công nhân viên với thu nhập trung bình hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Ông Zhu min Ju, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Lionas Metals, cho biết: Từ một công ty bị phá sản, phải đổi chủ, đến nay, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh đã từng bước ổn định, chúng tôi đã có thể tự tin để vạch ra những hướng phát triển, mở rộng quy mô sản xuất”.

Năm 2022, công ty dự kiến xây dựng thêm lò luyện hồ quang điện thứ hai tại nhà máy với công suất khoảng 16.500 kW, sản lượng khoảng 16 nghìn tấn. Sau khi xây dựng lò luyện thứ hai, dự kiến số lượng lao động tăng thêm khoảng 70 người... “Mong rằng dịch bệnh sẽ sớm qua đi để trên khắp thế giới này, mọi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đều có thể thực hiện được kế hoạch tăng trưởng, phát triển của mình” – những chia sẻ chân thành của ông Zhu min Ju phần nào thể hiện sự lạc quan, tin tưởng, nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp tại KKTNS khi bước sang năm mới Nhâm Dần 2022.

Bản lĩnh của thị xã trẻ

Thị xã Nghi Sơn đang ở trong giai đoạn đầu tiên thực hiện chính quyền đô thị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020–2025. Mặc dù có nhiều biến động giữa bối cảnh dịch COVID–19 tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong năm qua, thị xã Nghi Sơn đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, gặt hái được những thành tích đáng ghi nhận. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành của Thị ủy, UBND thị xã, các ban, ngành, đoàn thể, xã, phường trên địa bàn. Mặc dù có nhiều thời điểm, dịch diễn biến phức tạp nhưng do công tác phòng, chống hiệu quả, chủ động, quyết liệt nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt.

Nhờ nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, kết quả phát triển kinh tế - xã hội được thể hiện sinh động, cụ thể, thuyết phục qua những con số. Năm 2021, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 18,87%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.613 triệu USD, gấp 2,05 lần so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 1.963,3 tỷ đồng, tăng 76,4% dự toán tỉnh giao, tăng 9,7% dự toán HĐND thị xã, bằng 95% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 32.320 tỷ đồng, bằng 80,8% so với kế hoạch, tăng 7,7% so với cùng kỳ; thành lập mới 180 doanh nghiệp, tăng 20% kế hoạch tỉnh giao, đạt 100% kế hoạch HĐND thị xã giao...

Chỉ riêng những ngày cuối năm 2021 và đầu năm 2022, thị xã Nghi Sơn đã rất sôi động với các sự kiện khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án lớn. Tại Khu du lịch biển Hải Hòa, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng do Hiền Đức Group đã được khởi công với tổng mức đầu tư là 2.000 tỷ đồng. Dự án Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2 do Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn (tiền thân là Công ty CP Gang thép Nghi Sơn) làm chủ đầu tư đã khởi công xây dựng với công suất 3 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng. Sau hơn 4 năm triển khai xây dựng, tháng 2–2022, Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 đã phối hợp với chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (Kepco) và Tập đoàn Marubeni, Công ty Tohoku (Nhật Bản) tổ chức lễ khánh thành vận hành thương mại Tổ máy số 1 - Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2. Dự kiến, toàn bộ nhà máy sẽ vận hành thương mại vào tháng 7-2022, kỳ vọng cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và hơn 6 triệu hộ gia đình. Đây là dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại KKTNS, sau dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Hơn cả giá trị kinh tế, dự án có ý nghĩa quan trọng, thể hiện mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Hàn Quốc...

KKTNS nói riêng, thị xã Nghi Sơn nói chung bước sang năm 2022 với những thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức mới. “Mục tiêu chung hướng đến là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID–19, bảo vệ an toàn sức khỏe của Nhân dân, phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” – ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho biết. Nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra, trong thời gian tới, thị xã tập trung tháo gỡ, vượt qua khó khăn, thử thách, huy động hiệu quả các nguồn lực, đón lấy thời cơ, vận hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh bình thường mới; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư, tạo đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng công nghiệp, đô thị, du lịch...

Sự phát triển của KKTNS, thị xã Nghi Sơn mở ra kỳ vọng lớn lao cho cả một vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ, góp phần quan trọng để Thanh Hóa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020–2025, Nghị quyết số 58–NQ/TW ngày 5–8–2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

