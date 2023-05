Thạch Thành thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Những tháng đầu năm 2023, huyện Thạch Thành tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi.

Nông dân thị trấn Vân Du (Thạch Thành) chăm sóc cây mắc ca.

Huyện Thạch Thành tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn sản xuất vụ đông 2022-2023, sản xuất vụ chiêm xuân 2023, thu hoạch mía nguyên liệu vụ ép 2022-2023 và trồng mía nguyên liệu vụ ép 2023-2024. Đồng thời, triển khai thực hiện kế hoạch tích tụ, tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được tăng cường. Thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra vệ sinh thú y, công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, khuyến cáo Nhân dân chăn nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) được huyện tiếp tục quan tâm thực hiện, giao kế hoạch xây dựng NTM và phát triển sản phẩm OCOP cho các xã, thị trấn. Huyện thành lập tổ rà soát, đánh giá thực trạng và xác định nhu cầu xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, giai đoạn 2022-2025. Kiện toàn hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện.

Đi đôi với đó, huyện tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, thành lập mới doanh nghiệp. Đồng thời, thu hút các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, như đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Vân Du của Tập đoàn Tân Phục Hưng, Cụm công nghiệp Thạch Bình... 4 tháng đầu năm 2023, sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thành tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất đạt hơn 2.658 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ; tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 47,5 triệu USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ...

Huyện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vân Du, thị trấn Kim Tân đến năm 2035, lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị Thạch Quảng đến năm 2035, hoàn thiện đề án công nhận đô thị Thạch Quảng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V trình các sở, ngành thẩm định. Tổ chức thẩm định quy hoạch chung xây dựng xã, giai đoạn 2021-2030 đối với 5 đơn vị Thạch Tượng, Thạch Lâm, Thành Yên, Thành Vinh, Thành Tiến và quy hoạch chi tiết các khu dân cư mới tại các xã Thành Vinh, Thành Tiến, Thạch Tượng. Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục và triển khai xây dựng các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng các công trình đã được ghi vốn năm 2023; chỉ đạo tăng cường kiểm tra chất lượng, nghiệm thu các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định... Trong quá trình phát triển, huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Thạch Thành tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước và của huyện. Quản lý tốt các hoạt động văn hóa, dịch vụ, du lịch, di tích, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động lễ hội xuân 2023 bảo đảm theo quy định. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội. Ngành y tế tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, tăng cường ứng dụng các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Thạch Thành, cho biết, thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển hiệu quả lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thôn đăng ký đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023 hoàn thành các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Tiếp tục hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vân Du, thị trấn Kim Tân đến năm 2035, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị Thạch Quảng đến năm 2035 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung xây dựng xã, giai đoạn 2021-2030 và hoàn thành trong quý II-2023. Huyện tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra chất lượng, nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Tăng cường công tác thu hút vốn đầu tư vào địa bàn, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai đầu tư xây dựng các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị xây dựng chợ an toàn thực phẩm. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đi đôi với đó, huyện đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt công tác quản lý và phát huy giá trị các điểm du lịch, các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích. Tổ chức các hoạt động thi đua ”Dạy tốt, học tốt” chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm. Tập trung chỉ đạo các cấp học, bậc học nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, hoàn thành chương trình giảng dạy học kỳ II và cả năm học. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chi trả trợ cấp, trợ giúp kịp thời cho đối tượng chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

Bài và ảnh: Gia Huy