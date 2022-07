Tập đoàn Sao Mai trao giải thưởng với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng từ chương trình “Nền đẹp - Xe sang - Lộc vàng may mắn”

Với ý niệm “Tài - Lộc song hành” cho một sự tái khởi động nhiều may mắn và phát đạt thời hậu COVID-19, 18 khách hàng của Tập đoàn Sao Mai đã nhận được các phần thưởng có giá trị trên 2 tỷ đồng. Trong đó: 01 giải nhất là 1,235 tỷ đồng; 02 giải nhì là 02 chiếc xe SH Honda 150 ABS; và 15 giải ba là 15 lượng vàng 9999.

Bà Lê Thị Phượng - Phó TGĐ Sao Mai Group chúc mừng và tri ân khách hàng tham gia chương trình “Nền đẹp - Xe sang - Lộc vàng may mắn”.

Những chủ nhân của các giải thưởng đặc biệt này đã được “xác định và lộ diện” trong Chương trình bốc thăm - trúng thưởng “Nền đẹp - Xe sang - Lộc vàng may mắn” của Tập đoàn Sao Mai (ASM). Sự kiện được tổ chức vào sáng ngày 30/06/2022, tại Khách sạn Đông Xuyên - Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang, với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Sở Công thương An Giang, ban tổ chức của Tập đoàn Sao Mai và đông đủ khách hàng tham dự.

Bà Lê Thị Phượng - Phó TGĐ Tập đoàn Sao Mai cùng đại diện Sở Công thương An Giang đã trao giải nhất cho khách hàng Nguyễn Thị Hợp.

“Thật bất ngờ, vui mừng, hạnh phúc với món quà may mắn là cảm xúc chung của rất nhiều khách hàng khi đón nhận lộc vàng từ Tập đoàn Sao Mai. Hy vọng với món quà may mắn này, công việc của chúng tôi cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi và không ngừng tiến triển”. Chị Nguyễn Thị Hợp - chủ nhân giải nhất đã chia sẻ.

Là một trong những chương trình khuyến mại lớn của Tập đoàn Sao Mai dành cho những khách hàng mua nền tại dự án Khu Đô thị Cao Cấp Sao Mai Bình Khánh 5 (TP Long Xuyên - tỉnh An Giang) từ ngày 24/10/2020 và khách hàng mua 01 nền nhà nhận được 01 phiếu dự thưởng. Do đại dịch Covid-19 bùng phát, chương trình bốc thăm - trao giải phải trì hoãn. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt và các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại bình thường mới nhộn nhịp hơn. Đây là cơ hội thuận lợi để khách hàng của Sao Mai tham dự đông đủ và lĩnh hội vận may.

Anh Lý Long Kiệt và anh Hồ Văn Quây nhận giải nhì của chương trình.

Theo chia sẻ từ lãnh đạo Tập đoàn, khách hàng sẽ còn rất nhiều cơ hội nhận lộc vàng khi nhiều dự án BĐS tọa lạc tại các vị trí “Vàng” ở các tỉnh Thanh Hóa, An Giang, Cà Mau và Đồng Tháp sẽ được Sao Mai mở bán trong thời gian sớm nhất.

Niềm vui của những khách hàng may mắn nhận được giải thưởng chương trình “Nền đẹp - Xe sang - Lộc vàng may mắn”.

Các khách hàng may mắn nhận giải ba Lộc vàng may mắn.

Đại dịch Covid-19 vừa qua đã gây hậu quả và thiệt hại nặng nề cho nền Kinh tế - xã hội toàn Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Rất nhiều Doanh nghiệp đã bị phá sản, các Doanh nghiệp còn lại thì vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, loay hoay với bài toán “phục hồi” Sản xuất kinh doanh sau đại dịch. Tập đoàn Sao Mai rất may mắn là luôn ổn định và phát triển được hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể là chỉ tiêu Doanh thu - Lợi nhuận năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 với mức tăng trưởng ấn tượng.

Tập đoàn Sao Mai dẫn đầu về phát triển năng lượng sạch Việt Nam.

Trên hành trình gần 30 năm hình thành và phát triển, Sao Mai Group tập trung kinh doanh trong các lĩnh vực: Bất động sản, Thủy sản, Dịch vụ-du lịch, Năng lượng tái tạo, Xuất khẩu lao động, Tư vấn - thiết kế - xây dựng… Ở lĩnh vực nào, Tập đoàn cũng tạo được dấu ấn đậm nét trên thị trường và thành quả nổi bật trong cộng đồng Doanh nghiệp. Sao Mai nhiều năm liên tục nằm trong TOP 10 Doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch Việt Nam và Top 100 doanh nghiệp lớn nhất và kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam…

Phi Yến