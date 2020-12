Tăng cường quản lý nông sản dịp cuối năm

Từ đầu năm đến nay, các đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện kiểm tra đối với 57 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở, tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách Nhà nước 23,25 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tại cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp tại thị trấn Tân Phong (Quảng Xương). Ảnh: Tiến Xuân

Năm 2020, hoạt động thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) được triển khai rộng khắp và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng. Qua đó, đã phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về VSATTP.

Từ đầu năm đến nay, các đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện kiểm tra đối với 57 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở, tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách Nhà nước 23,25 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu của các cơ sở là: Vi phạm quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ; điều kiện về tiêu chuẩn sức khỏe, chưa được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; không lưu giữ đầy đủ hợp đồng mua bán hàng hóa...

Cùng với việc phối hợp với các sở, ngành để tiến hành các cuộc kiểm tra liên ngành, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về VSATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cụ thể như: Đã thực hiện 4 cuộc kiểm tra đối với 53 cơ sở, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 3 cơ sở, thu nộp ngân sách Nhà nước 20 triệu đồng; thực hiện 1 cuộc kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn đối với 1 cơ sở bảo quản, kinh doanh nông sản. Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh thực hiện 1 cuộc kiểm tra đối với lô hàng cá khoai có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm vận chuyển từ tỉnh ngoài vào địa bàn tỉnh và hiện nay đang chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm. Thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân tiêu dùng sản phẩm pate Minh Chay trên địa bàn tỉnh đối với 172 khách hàng trên địa bàn 20 huyện, thị xã, thành phố; tiến hành lập biên bản thu hồi 19 sản phẩm; trong đó, có 12 sản phẩm pate Minh Chay và 7 sản phẩm khác có nguy cơ mất an toàn thực phẩm theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Cán bộ Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh lấy mẫu thức ăn chăn nuôi tại cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn).

Cùng với công tác thanh tra, kiểm tra, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản còn tổ chức lấy 845 mẫu thực phẩm và phân tích 3.281 chỉ tiêu về an toàn thực phẩm theo chương trình giám sát VSATTP. Thực hiện tiếp nhận, phân tích và trả kết quả cho 2.571 mẫu vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông, lâm, thủy sản với 8.908 chỉ tiêu về phân bón, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng và thực phẩm. Kiểm định chất lượng giống cây trồng cho 3 ha giống đậu tương, 3 ha giống lạc, 78,5 ha giống lúa thuần và 7 ha giống lúa lai cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Thực hiện đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho 47 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Những tháng cuối năm nhu cầu tiêu thụ nông sản, thực phẩm tăng cao, việc sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa tăng lên. Vì thế, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất VSATTP đối với thực phẩm, rau, củ, quả trên thị trường. Yêu cầu đặt ra là cần tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng VSATTP để hạn chế tối đa thực phẩm, rau, củ, quả mất VSATTP trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác quản lý VSATTP, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông sản. Trong đó, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất giò, chả, thịt gia súc, gia cầm tươi sống; kinh doanh rau, củ, quả. Từ đó phát hiện, ngăn chặn các sản phẩm có sử dụng chất cấm. Công tác kiểm tra VSATTP được thực hiện thông qua các đoàn liên ngành của tỉnh và chuyên ngành của chi cục. Song song với đó, công tác tuyên truyền được tăng cường, nhất là phổ biến tác hại đối với sức khỏe người tiêu dùng, thiệt hại cho nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi sử dụng chất cấm, hóa chất, kháng sinh cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản và chế biến thực phẩm. Nhất là, các cơ sở chế biến tuyệt đối không sử dụng hàn the trong làm giò, chả. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu nông sản sạch thông qua chuỗi cửa hàng giới thiệu sản phẩm của các huyện, thị xã, thành phố... nhằm bảo đảm tốt nguồn thực phẩm, rau, củ, quả an toàn phục vụ người tiêu dùng.

Bài và ảnh: Tiến Xuân