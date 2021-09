Tăng cường công tác quản lý lĩnh vực giao thông - vận tải

Những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đã hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) đã bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, triển khai kịp thời các giải pháp phòng, chống và xây dựng các biện pháp nhằm ngăn chặn phát sinh, lây lan của dịch.

Thi công dự án đường giao thông từ TP Thanh Hóa đến tuyến đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Theo đó, Sở GTVT đã kịp thời triển khai nhiệm vụ đến các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị quản lý bến xe khách, Cảng Hàng không Thọ Xuân, Ga Thanh Hóa, thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp ứng phó, giảm thiểu tác động tiêu cực, hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn do dịch COVID-19 gây ra và thực hiện “mục tiêu kép”, vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, Sở GTVT đã ban hành Công văn số 3396/SGTVT-QLVT ngày 20-7-2021 gửi các đơn vị kinh doanh vận tải về việc hướng dẫn “luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông suốt 24h/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng phương án phân luồng tổ chức giao thông, huy động phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch; hướng dẫn việc cấp thẻ nhận diện phương tiện đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa trong thời gian có dịch, phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đến hết tháng 8-2021, Sở GTVT đã tiếp nhận 5.058 hồ sơ cấp phép giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên các luồng xanh vận tải; trong đó, hồ sơ đã duyệt 1.412 hồ sơ, từ chối 3.646 hồ sơ (lý do từ chối, thiếu thông tin người lái xe, phương tiện chưa được cấp phù hiệu, không truyền dữ liệu trên hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam...). Đối với vận tải hành khách bằng xe ô tô, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh quyết định dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Nghệ An trở vào và 15 tỉnh phía Bắc, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng thanh tra GTVT tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các bến xe, nhà ga, Cảng Hàng không Thọ Xuân. Đồng thời, thông báo và tuyên truyền cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biết các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của Chính phủ và đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hướng dẫn thủ tục hưởng các cơ chế chính sách hỗ trợ. Yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các biện pháp về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, trên các công trường thi công thực hiện các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo của Sở GTVT, trên địa bàn tỉnh hiện có 750 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, với 4.988 phương tiện hoạt động trên 700 tuyến cố định nội tỉnh và liên tỉnh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ ngày 27-4-2021 đến nay, chỉ còn 88 tuyến cố định liên tỉnh hoạt động (đi 11 tỉnh, thành phố); các tuyến cố định nội tỉnh, xe hợp đồng và xe taxi vẫn duy trì (dừng hoạt động trên địa bàn TP Thanh Hóa trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16), nhưng gặp rất nhiều khó khăn... Trong 8 tháng năm 2021, vận chuyển hành khách đạt 21,5 triệu lượt khách, tăng 0,7% so với cùng kỳ và 35,9 triệu tấn hàng hóa, tăng 7,5%; doanh thu vận tải đạt 8.054 tỷ đồng, tăng 15,14%. Sở tiếp tục được tăng cường, nâng cao về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe, tạo thuận lợi cho người dân. Đi đôi với đó, sở đã cử cán bộ tham gia tại các chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; bố trí lực lượng tại 3 bến xe trên địa bàn TP Thanh Hóa để phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiểm soát giá vé; kiểm tra, chấn chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Về đầu tư xây dựng cơ bản, vốn giao năm 2021 là 1.369,577 tỷ đồng (vốn Bộ GTVT quản lý 300,753 tỷ đồng, vốn UBND tỉnh quản lý 1.068,824 tỷ đồng); đến hết tháng 8, đã giải ngân 543,361 tỷ đồng, đạt 39,16%; trong đó, vốn UBND tỉnh quản lý giải ngân 477,79 tỷ đồng, đạt 43,96%; vốn Bộ GTVT quản lý giải ngân 66,971 tỷ đồng, đạt 22,3%... Sở GTVT cũng đã tham mưu báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đường từ Vạn Thiện đi Bến En; dự án cải tạo, nâng cấp các đường tỉnh 506B, 524; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đường giao thông từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, dự án đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa và đoạn Hoằng Hóa - Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT, cho biết: Thời gian tới, sở tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập đề án phát triển hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 bảo đảm hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý IV-2021; quy hoạch chi tiết hệ thống cảng biển Thanh Hóa và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9-2021; hoàn thành cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn, giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh của các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đăng kiểm, đăng ký cho các phương tiện thủy nội địa, cấp phép hoạt động bến thủy nội địa cho các bãi tập kết cát, sỏi; xử lý nghiêm các phương tiện không làm thủ tục đăng kiểm, đăng ký, các bãi tập kết cát sỏi không có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Tăng cường công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và nâng cao chất lượng đăng kiểm phương tiện đáp ứng nhu cầu của người dân. Tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh.

