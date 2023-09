Sun Hospitality Group được “Oscar ngành du lịch thế giới” vinh danh “Nhà phát triển du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á”

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Sun Hospitality Group – thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng của Tập đoàn Sun Group vừa được vinh danh “Nhà phát triển du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á” tại giải thưởng Du lịch Thế giới – World Travel Awards (WTA) khu vực Châu Á – Châu Đại Dương 2023.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort từng được Condé Nast Traveller ca ngợi là “mê hoặc nhất Việt Nam”.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, vượt qua những đối thủ tên tuổi là Charium Hospitality, New World Hotel & Resorts, Park Hotel Group và những tiêu chí bình chọn khắt khe từ du khách cùng hàng trăm chuyên gia du lịch hàng đầu thế giới, Sun Hospitality Group được World Travel Awards (WTA) vinh danh “Nhà phát triển du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á”- Asia’s Leading Hospitality Development Company.

Ra đời năm 1993, giải thưởng WTA được tạp chí Wall Street Journal gọi là “Oscar của ngành du lịch thế giới”, được tổ chức thường niên, nhằm vinh danh những điểm đến nổi bật, những nhà cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng trong nhiều lĩnh vực Hàng không, Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng, Công ty lữ hành, Điểm đến du lịch... Năm 2023 cũng đánh dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển của Giải thưởng danh giá này.

Sun Hospitality Group là thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp thuộc tập đoàn Sun Group, hiện sở hữu 15 khách sạn và resort, sân golf tại khắp các điểm đến nổi tiếng của Việt Nam, từ Sa Pa, Đà Nẵng, Quảng Ninh tới Phú Quốc... Trong đó, hầu hết các khu nghỉ dưỡng do Tập đoàn này kiến tạo đều đã được vinh danh bởi các tổ chức giải thưởng uy tín quốc tế. Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã 4 năm liên tiếp (2014-2017) đạt giải “Khu nghỉ dưỡng hạng sang hàng đầu thế giới” do WTA trao tặng và không ngừng bổ sung vào lịch sử hơn 10 năm hoạt động của mình hàng trăm giải thưởng, danh hiệu quốc tế cao quý khác.

Trong danh sách những khu nghỉ đặc biệt ấn tượng của Tập đoàn này còn có JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa- “Khu nghỉ dưỡng và spa hàng đầu thế giới” hay Hotel de la Coupole MGallery Sa Pa - “Khách sạn biểu tượng của thế giới” nhiều năm liên tiếp.

Năm nay, kiệt tác Capella Hanoi của Sun Hospitality cũng vinh dự được WTA xướng tên tại giải thưởng “Khách sạn Boutique sang trọng hàng đầu châu Á”. Dù mới đi vào vận hành năm 2021, nhưng Capella Hanoi đã liên tục được vinh danh với rất nhiều giải thưởng quốc tế. Đây cũng là khách sạn duy nhất tại Việt Nam và hiếm hoi trên trường quốc tế sở hữu tới 3 nhà hàng được Michelin Guide vinh danh.

Capella Hanoi là khách sạn đầu tiên mà thương hiệu Capella vận hành tại Việt Nam, được thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley.

Tính đến hiện tại, Sun Hospitality Group cũng là thương hiệu khách sạn nghỉ dưỡng duy nhất tại Việt Nam sở hữu bộ sưu tập các khu nghỉ dưỡng danh giá bậc nhất trong khu vực, ghi dấu ấn Việt Nam trong bản đồ du lịch nghỉ dưỡng quốc tế. Với sứ mệnh “mang Việt Nam ra thế giới” và “mang thế giới đến Việt Nam”, thương hiệu này đã hợp tác với những “người khổng lồ” của ngành quản lý khách sạn thế giới như Accor Hotels, Marriott International, IHG, Rosewood Hotel Group... để đem tới những sản phẩm và dịch vụ vượt trội tới khách hàng. Tập đoàn cũng ghi dấu ấn với dịch vụ chuyên nghiệp, đẳng cấp của mình thông qua việc trực tiếp, quản lý, vận hành các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Việt Nam như Yoko Onsen Quang Hanh Resort, Serena Resort Kim Bôi và Premier Village Ha Long Bay Resort.

Với vị thế là thương hiệu khách sạn nghỉ dưỡng sở hữu bộ sưu tập nhiều đối tác quản lý vận hành khách sạn đẳng cấp bậc nhất toàn cầu, Sun Hospitality Group cũng đã sẵn sàng tạo ra nhiều kỳ tích hơn, khi ngày càng mở rộng “bộ sưu tập” các đối tác quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, với những cái tên ngày càng “xa xỉ và cao cấp” như The Ritz-Carlton, The Crest Collection và Ascott The Residence của Tập đoàn Ascott hay Curio Collection by Hilton...

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa có những bể bơi và bãi biển quyến rũ.

Ông Graham Cooke - Chủ tịch WTA đánh giá rất cao về chất lượng sản phẩm nghỉ dưỡng của Sun Hospitality Group: “Rõ ràng thế giới đã tạo ra một môi trường rất cạnh tranh cho ngành khách sạn. Chúng tôi có nhiều giải thưởng khu vực ở 6 châu lục địa, ghi nhận ở tất cả các hạng mục của ngành. Sun Group đã làm tốt ở ngành công nghiệp khách sạn. Chất lượng dịch vụ và sản phẩm của họ rất cao cấp, đi kèm là chất lượng đào tạo hàng đầu. Những sản phẩm khách sạn của Sun Group thực sự là những sản phẩm tốt nhất trên thế giới. Và tôi nghĩ, với việc sở hữu những địa điểm tuyệt vời như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort cùng việc duy trì chất lượng phục vụ cao cấp hàng đầu, Sun Group thực sự đang đưa ra thế giới những giá trị tốt nhất cho ngành khách sạn toàn cầu”.

Ngoài giải thưởng dành cho Sun Hospitality Group, trong lễ trao giải năm nay, Tổ chức Du lịch thế giới cũng xướng danh tập đoàn Sun Group là Tập đoàn Du lịch hàng đầu Châu Á (Asia’s Leading Integrated Tourism Group 2023). Các công trình khác của tập đoàn được vinh danh tại lễ trao giải lần này còn có Aquatopia Water Park (Phú Quốc)- Công viên nước hàng đầu châu Á (Asia’s Leading Water Park 2023; Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng)- Công viên chủ đề hàng đầu châu Á - Asia’s Leading Theme Park 2023.

Sun Group tiếp tục được WTA trao danh hiệu Tập đoàn Du lịch hàng đầu châu Á 2023.

Việc Sun Hospitality Group liên tiếp được vinh danh bởi Tổ chức Du lịch thế giới cũng đã khẳng định vị thế của tập đoàn này, trong việc kiến tạo thành công một thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam xứng tầm quốc tế, đủ sức cạnh tranh cùng những tên tuổi hàng đầu thế giới, với những công trình nghỉ dưỡng không ngừng được thế giới khâm phục và ca ngợi. Đây cũng có thể nói là một trong những niềm tự hào của ngành Du lịch Việt Nam nói chung và ngành khách sạn Việt Nam nói riêng.

