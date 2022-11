Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn (Đảng bộ Công ty) đã và đang tăng cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động sôi nổi thiết thực.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Ngày 8-10-2007, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập theo Quyết định số 298-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trên cơ sở sáp nhập tổ chức đảng của cơ quan EVN và một số đơn vị thành viên.

Trong 15 năm qua, Đảng bộ EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, sát sao, kịp thời toàn diện để EVN hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt sứ mệnh “điện đi trước một bước”, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Đặc biệt, đã có những thay đổi chiến lược, tạo nên những đột phá quan trọng trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Để góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, vai trò của Đảng bộ EVN trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, Đảng bộ Công ty đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kết hợp chỉ đạo Công ty tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, các hoạt động thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ EVN.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng Đảng

Đảng bộ Công ty đã ban hành Kế hoạch số 66-KH/ĐU ngày 30/9/2022 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ EVN (8/10/2007 – 8/10/2022). Theo đó, Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, tổ chức đoàn thể, chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ôn lại truyền thống lịch sử ngành điện, của Đảng bộ EVN; những bài học kinh nghiệm qua 15 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ EVN. Đẩy mạnh đăng tải các bài viết của Đảng bộ EVN về tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ EVN trên trang thông tin điện tử của Công ty; nội dung tập trung vào những thành tựu nổi bật, bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn trong suốt 15 năm qua.

Ngoài ra, Đảng bộ Công ty đã tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và người lao động vượt qua khó khăn, thách thức, đồng lòng, tích cực tham gia các phong trào thi đua, sản xuất kinh doanh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ XXVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Với mục tiêu, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thông qua việc chú trọng công tác phát triển đảng viên để tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Trong năm, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã kết nạp 5 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng; đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2022.

Tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực

Nhận thấy vai trò quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên quán triệt đến từng cán bộ, người lao động các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, Công ty luôn bám sát chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 1 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, coi việc phát động thi đua là đòn bẩy nhằm tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Ông Hồ Sỹ Nam, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty công bố kế hoạch liên tịch về việc phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch “Sửa chữa lớn tổ máy số 1”.

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tổ chức thực hiện lồng ghép vào nội dung phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao gắn với các hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể của đơn vị, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “lá lành đùm lá rách” và các hoạt động xã hội khác bằng những việc làm cụ thể được CBCNV Công ty và địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Với mục tiêu góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty nói chung và Công ty nói riêng, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Tổng Công ty giao năm 2022, tổ chức phát động nhiều đợt thi đua thiết thực, hiệu quả như: Phong trào Thi đua thực hiện Kế hoạch “Sửa chữa lớn” Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 từ ngày 9/8/2022 đến ngày 2/9/2022; cuộc thi An toàn vệ sinh lao động qua mạng internet; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Cuộc thi tuyên truyền về “Tác hại của rượu, bia, chất có cồn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, mất an toàn trong quá trình làm việc, tham gia giao thông của người lao động”; phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất” triển khai thực hiện chương trình 10 nghìn sáng kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Phong trào dự thi Trưởng ca giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022… lôi cuốn được đông đảo CBCNV quan tâm và tham gia nhiệt tình. Đặc biệt, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã đạt giải nhất toàn đoàn tại Hội thi Cán bộ an toàn, An toàn vệ sinh viên giỏi Tổng công ty Phát điện 1 năm 2022.

Tiếp nối truyền thống, Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn quyết tâm vượt lên mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao góp phần xây dựng và phát triển Đảng bộ EVN trong thời gian tới.

Q.T