Sản xuất công nghiệp nỗ lực duy trì đà tăng trưởng

Bước sang năm 2024 dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng những tín hiệu về đơn hàng, tiêu thụ đã quay trở lại. Nhiều doanh nghiệp (DN) đang nỗ lực, tập trung vượt khó, đổi mới phương thức quản trị và nâng cao chất lượng sản phẩm để ổn định sản xuất và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Vận chuyển sản phẩm thép VAS vào Cảng quốc tế Nghi Sơn để xuất khẩu.

Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam (Khu Công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa) chuyên sản xuất, kinh doanh dung dịch lọc thận nhân tạo. Đi vào hoạt động từ năm 2012, nhờ thường xuyên chú trọng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng nên đến nay sản phẩm dung dịch lọc thận của công ty đã có mặt trên hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, riêng thị trường miền Bắc và Bắc miền Trung, thị phần của công ty chiếm khoảng 56%.

Giám đốc Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam Lưu Văn Hoàng cho biết: "Để tiếp tục đà tăng trưởng và cụ thể hóa mục tiêu năm 2025 trở thành nhà sản xuất dịch lọc thận nhân tạo lớn nhất Việt Nam, công ty đang đầu tư thêm dây chuyền máy móc tự động để tăng công suất, mở rộng kho bãi, tiếp tục đầu tư thêm nhà máy sản xuất tại miền Nam. Trước mắt, trong năm 2024 chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh thị trường trong miền Nam cũng như xuất khẩu sang một số nước Đông Nam Á. Ngay trong quý I/2024, công ty đã nhập đầy đủ nguyên vật liệu, nâng công suất để đáp ứng nhu cầu khách hàng; đồng thời hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài”.

Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa hiện có 10 nhà máy may đang hoạt động, với hơn 10.000 công nhân. Ngay từ đầu năm, DN đã ký kết thêm được các đơn hàng mới và đang bắt tay tập trung vào sản xuất. Được biết năm 2024, công ty sẽ tiếp tục xây dựng và đưa vào hoạt động thêm 3 nhà máy may nhằm tăng năng lực sản xuất với mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 15% so với năm 2023. Giám đốc Công ty Trịnh Xuân Lượng cho biết: "Cùng với duy trì khách hàng truyền thống, tập đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, chinh phục khách hàng mới có đơn hàng dài, số lượng lớn, đáp ứng đủ năng lực sản xuất của các nhà máy trong hệ thống. Công ty phấn đấu năm 2024 đạt doanh thu 503 tỷ đồng, đảm bảo mức lương bình quân cho người lao động đạt 8,3 triệu đồng/người/tháng".

Năm 2023, trong bối cảnh bộn bề khó khăn, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) vẫn tăng trưởng 4,87%; giá trị gia tăng công nghiệp tăng 10,73%, tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng GRDP toàn tỉnh đạt mức 7,01%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực chiếm tỷ trọng chi phối đã mở rộng thị trường tiêu thụ, có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ như điện sản xuất, clinker, dầu mỡ bôi trơn, thuốc lá bao, giấy bìa... 2 tháng đầu năm 2024 chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng 24,4% so với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 72,8% so với cùng kỳ.

Sản xuất nước uống đóng chai Nhà máy nước Vida&La Sante (Khu Kinh tế Nghi Sơn) thuộc Công ty CP Nước và Môi trường Anh Phát.

Được biết, bằng việc tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, đổi mới phương thức bán hàng, nhiều DN sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã ký kết được các đơn hàng, đảm bảo việc làm cho đến hết quý II/2024 với sản lượng đơn hàng tăng từ khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ năm trước. Theo Sở Công Thương, thị trường trong nước và xuất khẩu đang phục hồi trở lại, là yếu tố then chốt giúp số lượng đơn hàng tăng, nên các DN đang chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp để tìm kiếm đối tác, đơn hàng mới, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp đạt trên 14,1%, tăng 8% so với năm 2023. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành đang thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất công nghiệp duy trì hoạt động ổn định và phát huy tối đa công suất. Cùng với đó, đơn vị đang tiếp tục tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp nhằm sớm đưa vào hoạt động; đẩy mạnh hỗ trợ DN ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tham gia các chuỗi giá trị để hình thành chuỗi cung ứng, sản xuất, bao tiêu sản phẩm, hàng hóa cho DN. Bên cạnh đó, đơn vị tập trung phát triển mạnh công nghiệp ở nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông sản, sản xuất thiết bị, máy móc, vật tư, thức ăn chăn nuôi, phân bón phục vụ nông nghiệp; phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với khôi phục các nghề truyền thống và nhân cấy nghề mới có thị trường tiêu thụ tốt, bền vững.

