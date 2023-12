Sẵn sàng nguồn cung hàng hóa cho thị trường dịp cuối năm

Dịp cuối năm và tết cổ truyền dân tộc là thời điểm nhu cầu mua bán, sử dụng hàng hóa trong Nhân dân tăng cao. Dự báo trước tình hình, TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có tỷ trọng thương mại lớn trên địa bàn chủ động nguồn hàng, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Siêu thị GO! Thanh Hóa sẵn sàng nguồn hàng phục vụ tiêu dùng của người dân trong dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đánh giá của ngành công thương, dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, khi tình hình kinh tế - xã hội đã ổn định, dự báo nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân sẽ tăng cao từ 20 - 40% so với cùng kỳ. Nắm bắt được xu thế đó, từ đầu quý IV năm 2023, Siêu thị Co.opMart Thanh Hóa đã liên kết với các đơn vị cung ứng hàng hóa nhằm chủ động nguồn cung và dự trữ hàng hóa. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa cho biết: “Hiện tại, Siêu thị Co.opMart có 95% mặt hàng kinh doanh là hàng Việt Nam, do các doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh sản xuất. Do đó, để bảo đảm cung ứng hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán với giá bình ổn nhất, siêu thị đã chủ động làm việc từ sớm với các nhà cung ứng lớn, chốt sản lượng tất cả các mặt hàng chủ lực. Đối với các mặt hàng thiết yếu, hiện siêu thị đã dự trữ và đặt hàng với khối lượng bằng 150% thời điểm thông thường và 130 - 140% đối với các mặt hàng không thiết yếu. Cùng với đó, để tri ân người tiêu dùng, siêu thị đã, đang và dự kiến triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Đồng thời, mở cửa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân đến chiều ngày 30 Tết và sẽ mở cửa trở lại phục vụ người dân vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024”.

Gần 12 năm đứng chân trên địa bàn TP Thanh Hóa, với sự đa dạng về nguồn hàng, giá cả hợp lý, Siêu thị GO! Thanh Hóa (Siêu thị Big C cũ) là một trong những địa chỉ tin cậy cung cấp nguồn hàng tiêu dùng cho người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và TP Thanh Hóa nói riêng. Dự báo nhu cầu mua sắm, tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố sẽ tăng cao. Để bảo đảm cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, từ đầu quý IV năm 2023, siêu thị đã chủ động tìm kiếm, liên kết với những đối tác lớn xây dựng kế hoạch mở rộng lượng hàng dự trữ cũng như công tác hậu cần kho bãi. Không chỉ triển khai những chương trình giảm giá để kích cầu tiêu dùng, siêu thị còn trang trí, sắp xếp lại hàng hóa theo hướng khoa học, thẩm mỹ để tạo không gian mua sắm gần gũi, thân thiện cho khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Dung, Phụ trách Siêu thị GO! Thanh Hóa cho biết: Nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 dự báo sẽ cao hơn cùng kỳ từ 30% trở lên. Do đó, với vai trò là đơn vị bán lẻ hàng đầu, Siêu thị GO! Thanh Hóa luôn nỗ lực bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu tiêu dùng cho người dân với giá bình ổn nhất. Siêu thị đã tiến hành tích trữ với hàng trăm mặt hàng thiết yếu và triển khai giảm giá để kích cầu tiêu dùng. Ngoài ra, để giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm, siêu thị đã tăng diện tích trưng bày hàng hóa phục vụ tết, với các mặt hàng thiết yếu, như: bánh kẹo, bia rượu, nước ngọt, đồ trang trí... và triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu từ 20 - 49%; thiết kế các giỏ hàng tết phù hợp với nhu cầu và các phân khúc khách hàng.

Hiện nay, trên địa bàn TP Thanh Hóa có 1 trung tâm thương mại, 31 chợ dân sinh, hàng nghìn siêu thị quy mô nhỏ và cửa hàng tiện ích, tạp hóa. Đây là những địa chỉ tin cây cung ứng các loại hàng hóa đảm bảo chất lượng cho Nhân dân. Từ kinh nghiệm và phân tích nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, các đơn vị bán lẻ trên địa bàn thành phố đã tiến hành dự trữ hàng hóa, sẵn sàng cung ứng cho thị trường từ những ngày đầu tháng 10/2023. Ngoài dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu, các đơn vị bán lẻ cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi, combo hàng hóa chất lượng, giá cả phải chăng để tri ân khách hàng, người tiêu dùng. Đồng thời, có phương án dự phòng nếu nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân tăng cao, bảo đảm không xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, tăng giá đột biến nhất là các mặt hàng thiết yếu.

Để bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, TP Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, thành phố đã phối hợp hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp có quy mô, tỷ trọng thương mại lớn trên địa bàn xây dựng phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ tết, triển khai các biện pháp bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng, lực lượng quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tích trữ, nâng giá, không để đứt gãy nguồn cung phục vụ cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Thụy Châu