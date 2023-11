(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), các địa phương, doanh nghiệp, HTX tham gia trưng bày, quảng bá các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP đang tích cực hoàn thiện trang trí các gian hàng. Trong thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 9/11 - 13/11/2023, Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 thu hút khoảng 200 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh.

{title} Sẵn sàng cho Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 Những ngày này, tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), các địa phương, doanh nghiệp, HTX tham gia trưng bày, quảng bá các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP đang tích cực hoàn thiện trang trí các gian hàng. Trong thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 9/11 - 13/11/2023, Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 thu hút khoảng 200 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. Cổng vào khu trưng bày sản phẩm đã lắp dựng xong. Huyện Thạch Thành đưa các sản vật truyền thống trưng bày tại hội nghị. Gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của huyện Như Xuân đang gấp rút hoàn thiện. Các loại trái cây đặc trưng của huyện Thọ Xuân. Các sản phẩm nước mắm Ba Làng (thị xã Nghi Sơn). Gian hàng trưng bày các sản phẩm mây tre đan truyền thống của huyện Nông Cống. Khu vực trưng bày của các tổ chức, ngành hàng cũng đang tích cực sắp xếp, bài trí. Nông sản của tỉnh Điện Biên được trưng bày tại hội nghị. Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Yên Bái. Một số gian hàng trong tỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Đơn vị tổ chức sự kiện đang gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối cùng phục vụ hội nghị. Trên các trục đường chính của TP Thanh Hóa được treo băng rôn, áp phích thông tin về hội nghị. Lê Hợi

Lê Hợi

Từ khóa: Nông sảnSản phẩmtrưng bàySản phẩm OCOPTP Thanh HóaQuảng trường Lam Sơnhuyện Như XuânHuyện Thọ Xuânhuyện Thạch Thànhthị xã Nghi Sơn