Quý I -2022, Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước ước đạt 11.761 tỷ đồng

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 trình tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Trong quý I, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt cao so với dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ; quý I ước đạt 11.761 tỷ đồng, bằng 41,8% dự toán, tăng 55% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa ước đạt 7.232 tỷ đồng, bằng 42,2% dự toán, tăng 65% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 4.529 tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán, tăng 43% so với cùng kỳ. Hầu hết các lĩnh vực thu đều tăng, một số lĩnh vực tăng cao so với cùng kỳ.

Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 32.296 tỷ đồng, bằng 22,3% KH, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Hoạt động đối ngoại gắn với xúc tiến đầu tư được chú trọng; các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiếp, làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các tổ chức tài chính để kêu gọi đầu tư vào tỉnh như: Đoàn công tác của nhà đầu tư Ấn Độ, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), Đoàn công tác của các cơ quan, tổ chức, ngân hàng, doanh nghiệp Nhật Bản; ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tinh Thanh Hóa với Công ty TNHH Biomass Fuel Nghi Sơn,...Tỉnh đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thanh Hóa. Đến ngày 18/3/2022, đã thu hút được 18 dự án đầu tư trực tiếp (03 dự án FDI), tổng số vốn đầu tư đăng ký 881,6 tỷ đồng và 21 triệu USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ; có 03 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn đầu tư 10,8 triệu USD. Trong quý I, đã khởi công xây dựng, hoàn thành nhiều dự án lớn quan trọng như: Tổ máy số 1 Nhiệt điện Nghi Sơn II; Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu Adiana Thọ Dân; Nhà máy may xuất khẩu S&D Thanh Hóa tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn…

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 được tập trung chỉ đạo thực hiện; tính đến ngày 18/3/2022, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 1.900 tỷ đồng, bằng 17,8% KH, tăng 16,1% so với cùng kỳ; giá trị giải ngân ước đạt 2.608 tỷ đồng, bằng 26,7% KH vốn đã giao chi tiết, tăng 2% so với cùng kỳ. Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực; đến ngày 18/3/2022, có 618 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, bằng 20,6% KH, tăng 35,5% so với cùng kỳ…

