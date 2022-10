Quan Hóa vượt chỉ tiêu trồng cây gai xanh nguyên liệu năm 2022

Ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết: 9 tháng năm 2022 huyện Quan Hóa đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu trồng cây gai xanh nguyên liệu cả năm.

Người dân xã Nam Xuân (Quan Hóa) chăm sóc cây gai xanh.

Cụ thể, 9 tháng năm 2022 huyện Quan Hóa đã trồng được 21,44 ha cây gai xanh nguyên liệu, vượt 0,44 ha so chỉ tiêu được giao. Trong đó, xã Nam Tiến trồng được nhiều nhất với 10 ha, xã Phú Sơn 4 ha, xã Hiền Chung 4 ha, xã Nam Xuân 2 ha và xã Thành Sơn 1,44 ha.

Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa đã ban hành kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Từ đó, xác định rõ quan điểm, mục tiêu, phân công trách nhiệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các xã, thị trấn trên địa bàn hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đồng thời, tổ chức quán triệt kế hoạch đến các chi bộ thôn, bản, khu phố. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động gắn với thực tiễn của địa phương.

Lãnh đạo huyện Quan Hóa kiểm tra, hướng dẫn người dân trồng và chăm sóc cây gai xanh nguyên liệu.

Bước đầu triển khai, huyện đã gặp không ít khó khăn do trình độ nhận thức của một bộ phận cán bộ và Nhân dân còn chưa cao, có quan điểm, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Trên địa bàn huyện chưa có mô hình tiên tiến để người dân học hỏi. Một số hộ dân còn chưa hiểu rõ về cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh và lợi ích kinh tế từ việc trồng cây gai xanh nguyên liệu, nên vẫn còn biểu hiện e dè.

Bên cạnh đó, phần lớn diện tích đất canh tác các loại cây hàng năm khác như lúa nương, sắn, ngô... chưa đến kỳ thu hoạch, nên chưa chuyển đổi sang trồng cây gai xanh ngay trong vụ thu năm 2022. Đặc biệt, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện ít, chủ yếu canh tác các cây lương thực để phục vụ đời sống Nhân dân nên khó chuyển đổi sang trồng cây gai xanh...

Cây gai xanh đang sinh trưởng, phát triển tốt trên địa bàn huyện Quan Hóa.

Xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về Nghị quyết số 385/2021/NQ-HĐND, ngày 26-4-2021 của HĐND tỉnh về ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023.

Đồng thời, vận động người dân thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và người dân về phát triển cây gai xanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Người dân xã Hiền Chung (Quan Hóa) được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây gai xanh.

Huyện đã chọn 5 xã triển khai thí điểm trong vụ thu năm 2022, gồm: Phú Sơn, Thành Sơn, Nam Xuân, Nam Tiến và Hiền Chung. UBND huyện phối hợp với cán bộ Công ty CP Nông nghiệp An Phước (nhà máy dệt An Phước) tổ chức 5 lớp tập huấn kỹ thuật, quy trình trồng và thu hoạch, bảo quản cây gai xanh cho 95 hộ dân ở 5 xã trên; đồng thời tổ chức cho người dân tham quan, học tập kinh nghiệm tại nhà máy dệt An Phước và các vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn huyện Cẩm Thủy.

Ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết thêm: Xác định gai xanh là một trong những cây trồng chủ lực giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện Quan Hóa đã có chủ trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh đến năm 2025. Trong năm 2023, huyện nỗ lực trồng mới 131 ha, tại 10 xã: Phú Lệ, Phú Sơn, Phú Thanh, Thành Sơn, Trung Thành, Trung Sơn, Nam Xuân, Nam Tiến, Hiền Chung và thị trấn Hồi Xuân.

Đồng Thành