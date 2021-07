Phối hợp thực hiện hiệu quả cho vay người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được giao nhiệm vụ cho vay hỗ trợ người người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp mong được vay nguồn vốn dành cho người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Để người sử dụng lao động hiểu rõ về chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp triển khai nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp huyện giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh; kịp thời phản ánh thông tin về các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng, trục lợi chính sách để xử lý theo quy định.

Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh nắm bắt tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp/NSDLĐ trên địa bàn, chỉ đạo các Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động nắm bắt nhu cầu vay vốn của NSDLĐ làm cơ sở để NHCSXH thực hiện cho vay theo quy định.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc xác nhận và cung cấp các thông báo cho NSDLĐ kịp thời để đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định.

Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố và cơ quan công đoàn các cấp phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, giúp người lao động hiểu rõ được quyền lợi mình được hưởng khi doanh nghiệp, người sử dụng lao động vay vốn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tham gia thực hiện chức năng giám sát, đảm bảo việc thực thi chính sách đi vào cuộc sống, hỗ trợ khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến người lao động.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội cơ sở cấp tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đến các cấp, các ngành, hội viên và nhân dân được biết, tổ chức thực hiện, đồng thời tăng cường giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách.

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; các Hiệp hội: Doanh nghiệp, Doanh nhân nữ, Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thanh Hóa... phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hội viên về chính sách, điều kiện vay vốn. Chủ động rà soát, lập danh sách và cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, tình trạng ngừng việc của các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và hội viên hoặc thuộc thẩm quyền quản lý gửi Chi nhánh, Phòng giao dịch NHCSXH huyện/thị xã để nắm bắt thông tin, kịp thời hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và triển khai cho vay nhanh chóng, kịp thời đúng đối tượng.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo kịp thời chính sách cho vay theo chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đến nhân dân, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Khánh Phương