Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á

Sáng 8-7, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về đề xuất dự án thích ứng với biến đổi khi hậu của ADB thông qua cải tạo và hiện đại hóa Hệ thống thủy lợi Bái Thượng.

Dự buổi làm việc có các chuyên viên cao cấp của ADB cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh, UBND các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân.

Do tác động của thời tiết và biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, trong những năm gần đây UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch ứng phó khẩn cấp, phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Trong đó, năm 2022 vùng Nam sông Chu được đánh giá diện tích có khả năng xảy ra hạn hán ảnh hưởng đến năng suất cây trồng từ 2.900-4.000 ha.

Ngoài ra, theo nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, nước cho Khu kinh tế Nghi Sơn và các ngành dịch vụ khác để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết số 13/NQ-CP, ngày 3-2-2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, nên lưu lượng nước phải lấy thêm vào kênh chính và kênh Nam tăng so với hiện trạng.

Hệ thống thủy lợi Bái Thượng được xây dựng và đưa vào quản lý sử dụng năm 1926, có nhiệm vụ cấp nước tưới cho khoảng 50.000 ha đất canh tác của 6 huyện, thành phố (các huyện: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Thành phố Thanh Hoá, Quảng Xương và Nông Cống); cấp nước sinh hoạt và các ngành công nghiệp, dịch vụ khác. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhà tài trợ, năm 1996 Hệ thống đã được sửa chữa nâng cấp bằng nguồn vốn ADB (dự án ADB1).

Tuyến kênh chính và kênh Nam được đầu tư đã lâu, đến nay đã bị xuống cấp hoặc chưa được gia cố, bờ kênh nhỏ, khó khăn cho việc quản lý vận hành, không kết hợp giao thông nội vùng để phát triển kinh tế, mặt cắt kênh bị sạt lở mở rộng so với thiết kế; một số hạng mục trên tuyến bị xuống cấp cần phải nâng cấp sửa chữa đảm bảo phát huy hiệu quả lâu dài, tuyến kênh đi qua các khu dân cư, hệ thống thoát nước mưa, nước thải còn đổ vào kênh dẫn đến ô nhiễm nguồn nước.

Cùng với đó, hệ thống kênh đã đầu tư đang áp dụng tiêu chuẩn thiết kế cũ, dẫn đến nước tưới thiếu so với nhu cầu, phải thực hiện vận hành luân phiên, thực hiện các biện pháp chống hạn theo từng thời điểm.

Để đảm bảo nhu cầu dùng nước phục vụ đa mục tiêu (đảm bảo an ninh nguồn nước thích ứng biến đổi khí hậu, kết nối hạ tầng) nâng cao đời sống của Nhân dân trong vùng, việc cải tạo và nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bái Thượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu là hết sức cần thiết.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát về đặc điểm của tỉnh Thanh Hóa. The đó, toàn tỉnh có 11 huyện miền núi, trong đó có 6 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ. Thanh Hóa cũng là tỉnh đang được Trung ương hỗ trợ 60% ngân sách, còn nhiều công trình, dự án, cơ sở hạ tầng, hồ đập… chưa được đầu tư. Trong 22 loại hình thiên tai, Thanh Hóa gặp phải 21 loại hình, người dân Thanh Hóa ngoài chịu hậu quả chiến tranh còn hứng chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề của thiên tai như trận lũ lụt năm 2018, lũ quét tại Sa Ná (Quan Sơn) năm 2019… Ngoài nguyên nhân do diễn biến bất thường của thời tiết còn do cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai của tỉnh chưa được đầu tư hoàn thiện.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn ADB luôn quan tâm, hỗ trợ và đầu tư tại Thanh Hóa. Các dự án do ADB đầu tư không chỉ góp phần nâng cao đời sống cho Nhân dân mà còn giảm bớt thiệt hại cho người dân Thanh Hóa. Thanh Hóa đang đề xuất với ADB Dự án cải tạo và nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bái Thượng với tổng mức đầu tư khoảng 125 triệu USD. Tỉnh Thanh Hóa mong muốn ADB quan tâm, tìm hiểu, khảo sát và đầu tư vào các dự án trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả lớn. Việc đề xuất dự án Cải tạo và nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bái Thượng từ nguồn vốn ADB tài trợ là cần thiết và phù hợp để góp phần hoàn thành mục tiêu Kế hoạch hành động của tỉnh về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã trao đổi, làm việc, đề nghị phía tỉnh cung cấp thêm những thông tin về đặc điểm các hình thái thiên tai, những vùng, miền bị thiệt hại do thiên tai nặng nề tại tỉnh và kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh để xác định các lộ trình thích ứng.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thanh Hóa, đoàn công tác ADB sẽ đi khảo sát, nghiên cứu Dự án cải tạo và nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bái Thượng.

Lê Hợi