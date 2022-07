PC Thanh Hóa tiếp tục tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện mùa nắng nóng 2022

Do thời tiết nắng nóng liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua làm mức tiêu thụ điện tăng cao, Hệ thống điện miền Bắc xuất hiện hiện tượng giao động điện áp gây gián đoạn việc cung cấp điện, đã ảnh hưởng đến việc sử dụng điện của một số khu vực miền Bắc, trong đó có Thanh Hóa.

Trung tâm Điều khiển xa PC Thanh Hóa theo dõi và thống kê công suất tiêu thụ điện.

Qua theo dõi và thống kê của Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa), công suất trong khu vực liên tục tăng cao, công suất đỉnh có thể đạt Pmax buổi trưa = 1.280 MW, Pmax tối = 1.430 MW. Theo phân bổ công suất ngày của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho Thanh Hóa, sẽ phải tiết giảm từ 217MW - 309MW. Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thực hiện điều tiết phụ tải (DR) đối với các khách hàng sản xuất có công suất lớn như: Thép, xi măng…tại các khu công nghiệp đã tham gia ký cam kết với ngành điện.

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống, cung cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong những ngày nắng nóng được dự bão sẽ còn kéo dài và có những diễn biến khó lường, PC Thanh Hóa tiếp tục đưa ra các giải pháp về kỹ thuật mang tính tối ưu, linh hoạt với mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định nhất. Trong đó cần phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Đưa ra khuyến cáo đến khách hàng sử dụng điện cụ thể: Đối với trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị đảm bảo giảm tối tiểu 10% điện năng tiêu thụ so với cùng kỳ năm trước; Hệ thống chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí ngoài trời phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020-2025; Các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ thương mại, tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm tối của hệ thống điện. Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn trong các khung giờ cao điểm (Trưa từ 12h-14h; Tối từ 20h-23h), tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và khuyến cáo luôn để nhiệt độ 26-27 độ.

Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa.

“Ngoài việc sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ, chúng ta cũng không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn như bếp từ, bếp đun điện, bình nóng lạnh… để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng điện cho khách hàng, đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường. Khách hàng ưu tiên mua sắm các thiết bị điện hiệu suất cao có dán nhãn tiết kiệm năng lượng điện”, ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa cho biết.

Ngoài các giải pháp về kỹ thuật, PC Thanh Hóa tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và nội dung đa dạng, phong phú trên báo đài trung ương, địa phương, website nội bộ, cổng thông tin điện tử đến mạng xã hội Youtube, facebook, tiktok, zalo… với tiêu chí thông tin đa chiều, dễ hiểu, dễ tiếp cận và có tính định hướng nhằm thay đổi tâm lý, thói quen, cách nhìn nhận của đông đảo khách hàng đối với ngành điện… Đồng thời tiếp tục hướng dẫn khách hàng cài đặt App, theo dõi, tra cứu các thông tin về cung cấp điện và điện năng tiêu thụ của gia đình trên website Chăm sóc khách hàng của EVNNPC từ đó chủ động kiểm soát và có sự điều chỉnh phù hợp để vừa đảm bảo cho mục đích sử dụng, vừa tiết kiệm điện.

Thời gian tới, được dự báo trước diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt có những ngày nắng nóng kéo dài, nền nhiệt tăng cao đột biến, PC Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường ứng trực 24/24 nhằm xử lý kịp thời các trường hợp quá tải đường dây, trạm biến áp phụ tải, aptomat hạ thế... đảm bảo vận hành an toàn thiết bị.

Hùng Mạnh