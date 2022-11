PC Thanh Hóa hoàn thành huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Từ ngày 18 đến 23-10, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho toàn thể (CNVCLĐ) công nhân, viên chức, lao động trong công ty.

Từ ngày 18 đến 23-10-2022, PC Thanh Hóa đã tổ chức lớp Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo qui định của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ cho toàn thể CNVC-LĐ.

Huấn luyện ATVSLĐ theo qui định của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ là biện pháp quan trọng để giảm rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất. Nhằm phổ biến kiến thức an toàn trong lao động sản xuất một cách kỹ lưỡng nhất, cũng như trang bị những kỹ năng về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn. Việc huấn luyện ATVSLĐ ban đầu rất quan trọng, nó giúp người lao động có kiến thức, nhận thức về ATVSLĐ để tuân thủ và áp dụng tại nơi làm việc. Nhiều doanh nghiệp xem việc huấn luyện định kỳ là hình thức, tuy nhiên quan điểm này hoàn toàn sai lầm. Việc huấn luyện định kỳ cũng quan trọng không kém so với huấn luyện ban đầu.

Hiểu được tầm quan trọng đó, PC Thanh Hóa đã tiến hành triển khai bồi dưỡng, huấn luyện cho toàn thể người lao động trong đơn vị. Theo đó chương trình đào tạo chia thành 6 cụm lớp học, được phân bổ theo các cụm trong công ty nhằm tạo điều kiện cho việc di chuyển, tập trung và phân bổ lực lượng tham gia phù hợp mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại lớp huấn luyện.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa chia sẻ: Với mục tiêu đảm bảo đầy đủ quyền lợi về điều kiện làm việc ATVSLĐ cho người lao động, việc phối hợp với Ban chuyên môn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ của Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức lớp huấn luyện định kỳ ATVSLĐ cho người lao động của công ty đảm bảo cho toàn thể CNVCLĐ được ôn lại kiến thức đã được huấn luyện từ trước và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ. Trao đổi những kiến thức cơ bản, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và công tác ATVSLĐ tại cơ sở; các yếu tố có hại, nguy hiểm, phương pháp xác định và các biện pháp phòng ngừa, nhận diện mối nguy và quản lý rủi ro… Ngoài ra, các học viên còn được huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động. Qua đó, giúp cán bộ, công nhân viên làm công tác này nâng cao kiến thức và trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, từ đó phòng ngừa, giảm thiểu và không để xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi sản xuất.

Ông Trần Tiến Ngọc, Nguyên cán bộ Ban An toàn EVNNPC lên lớp cho các học viên kiến thức, kỹ năng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ; công tác ATVSLĐ tại cơ sở.

Ông Đinh Văn Tưởng, Phó Giám đốc Trung tâm An toàn Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc truyền tải đến lớp học về phương pháp xác định và các biện pháp phòng ngừa, nhận diện mối nguy và quản lý rủi ro, kỹ năng sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động.

Trong quá trình tham gia tập huấn, học viên đã được các giảng viên phổ biến kiến thức an toàn trong lao động sản xuất. Qua đó để người lao động hiểu được tầm quan trọng và chú ý đảm bảo an toàn hơn trong công việc của mình. Sau khóa học, toàn thể các học viên làm bài thi điều kiện bắt buộc trên nền tảng đã được số hóa để trực tiếp làm trên các thiết bị thông minh như máy tính, điện thoại thông minh, đề thi được hệ thống lập trình tự động đưa ra các câu hỏi từ gói bộ đề và phân chia theo các nhóm đối tượng cụ thể khác nhau để đảm bảo tính minh bạch trong việc khảo sát, đánh giá chất lượng của mỗi học viên.

Các học viên tham gia tập trung cao độ và nghiêm túc học tập, tiếp thu tốt những kiến thức trong công tác ATVSLĐ cũng như hoàn thành tốt bài thi sau khóa học.

Với công tác tổ chức bài bản, chu đáo của ban tổ chức lớp học, sự nhiệt tình, tâm huyết của giảng viên, các học viên tham gia đã tập trung cao độ và nghiêm túc học tập, tiếp thu tốt những kiến thức trong công tác ATVSLĐ. Từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác hàng ngày của mình, góp phần đảm bảo mục tiêu thực hiện tốt công tác ATVSLĐ của công ty đã đề ra.

Hùng Mạnh