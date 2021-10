Nông dân vùng hoa Đông Cương chủ động tìm hướng sản xuất trong tình hình dịch bệnh

Trong gần 30 năm phát triển nghề trồng hoa, năm 2021 là năm mà người nông dân phường Đông Cương phải đối mặt với nhiều khó khăn nhất trong sản xuất và tiêu thụ, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Chủ động trong khâu đánh giá nhu cầu thị trường, giảm lượng giống, thu hẹp diện tích gieo trồng đang là giải pháp được nhiều hộ dân áp dụng cho vụ hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Người dân vùng hoa Đông Cương chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Từ giữa tháng 10, bà con nông dân vùng hoa Đông Cương lại tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua nên không khí sản xuất trên các cánh đồng hoa cũng có phần trầm lắng hơn so với những năm trước. Gia đình anh Nguyễn Đức Vinh có 13 sào đất chuyên trồng hoa cúc và hoa hồng. Bình quân mỗi năm anh đầu tư khoảng 70 triệu đồng để sản xuất, chủ yếu là tiền phân bón, vật tư và nhân công. Tuy nhiên, vụ hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 này, gia đình anh chỉ xuống giống 4 sào hoa cúc và hoa hồng. Bởi theo dự đoán do tình hình dịch bệnh COVID-19, sức tiêu thụ của thị trường có khả năng sẽ giảm. Anh Vinh cho biết: “Trong 2 đợt thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đúng vào dịp gia đình tôi và nhiều hộ dân khác trong phường đang bước vào giai đoạn tiêu thụ hoa vụ xuân hè. Các hoạt động dịch vụ, văn hóa, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố phải tạm dừng, dẫn đến số lượng hoa không tiêu thụ được và giá xuống thấp chỉ còn 500 đồng/cây. Riêng gia đình tôi phải bỏ gần 30.000 cây hoa cúc và hoa hồng do không tiêu thụ được. Nhận thấy tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp và tiên lượng sức tiêu thụ của người dân sẽ giảm nên gia đình tôi chỉ trồng khoảng 120.000 cây hoa cúc và hoa hồng”.

Cùng có chung tâm lý e ngại về tình hình dịch bệnh COVID-19, nên vụ hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 gia đình anh Nguyễn Văn Bằng cũng không dám đầu tư nhiều. Mỗi năm gia đình anh sản xuất hơn 70.000 cây giống và trồng khoảng 50.000 cây hoa cúc Đà Lạt để cung cấp cho các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, vụ hoa tết năm nay, gia đình anh đã chủ động giảm số lượng sản xuất còn khoảng 50.000 cây giống hoa cúc. Anh Bằng cho biết: “Bên cạnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, những ngày vừa qua mưa liên tục, đồng ruộng bị ngập nước khiến cho việc xuống giống của bà con chậm hơn mọi năm. Điều này dẫn đến chất lượng hoa không bảo đảm, không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Vì vậy, gia đình tôi đang “cân nhắc” việc trồng thêm 40.000 cây hoa cúc giống Đà Lạt.

Nghề trồng hoa được du nhập vào phường Đông Cương khoảng đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Ban đầu chỉ có vài hộ, sau đó lên vài chục hộ và hiện nay toàn phường Đông Cương đã có hơn 200 hộ dân trồng hoa, với diện tích khoảng 100 ha. Cùng với sự phát triển đi lên của xã hội và nhu cầu của người dân trong tỉnh, nhiều chủng loại hoa cao cấp đã được người dân Đông Cương du nhập về trồng, như: hoa ly, hoa lan, hoa lay – ơn, hoa đồng tiền... Nghề trồng hoa đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân phường Đông Cương, với thu nhập bình quân đạt từ 500 đến 550 triệu đồng/ha/năm. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Cương, cho biết: “Diện tích trồng hoa giảm, tiêu thụ gặp khó khăn đã ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân trồng hoa Đông Cương. Năm 2021 này, thu nhập của người nông dân trồng hoa phường Đông Cương giảm từ 80 đến 100 triệu đồng/ha”.

Sự chủ động trong sản xuất trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp sẽ giúp người nông dân trồng hoa vùng Đông Cương vượt qua khó khăn. Hiện nay, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa cơ bản được kiểm soát, đây sẽ là những tín hiệu vui và là động lực để bà con nông dân vùng hoa Đông Cương kỳ vọng vào vụ hoa Tết Nguyên đán sắp tới có thu nhập cao.

Bài và ảnh: Thụy Châu