Nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng cuối năm

Thời gian qua, tình hình kinh tế trong nước gặp khó khăn khiến tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng nhưng không đáng kể. Từ ngày 20/7/2023 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1873/QĐ-BCT về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023” để kích cầu tiêu dùng. Sở Công Thương Thanh Hóa cũng đã ban hành kế hoạch để tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023” từ ngày 4/12/2023 - 10/1/2024 với nhiều hoạt động khuyến mại đa dạng.

Khách hàng mua sắm và nhận quà tại Yody Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa).

Thông qua chương trình, các doanh nghiệp (DN) sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Chương trình cũng được kỳ vọng kích cầu thị trường tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện đã có gần 1.000 DN phân phối và bán lẻ trên toàn tỉnh đang thực hiện tốt chương trình.

Có mặt tại thị trường Thanh Hóa từ năm 2016, đến nay Yody Thanh Hóa đã có 16 cơ sở trên toàn tỉnh. Không chỉ chú trọng vào sản phẩm, Yody cũng thường xuyên tổ chức những đợt khuyến mại khủng để tri ân khách hàng, đặc biệt là dịp cuối năm và lễ, tết. Ngay từ giữa tháng 11/2023, cửa hàng Yody tại đường Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa) đã lên kế hoạch tung ra nhiều chương trình khuyến mại có lợi cho khách hàng như: Chương trình Black Friday giảm giá từ 10 - 50%, đại tiệc săn sale đồng giá sản phẩm áo thun chỉ 112 nghìn đồng... Hay mới đây nhất là chương trình “Ăn mừng đạt mốc 250 cửa hàng trên toàn quốc” từ ngày 6 - 10/12, Yody đã “chơi lớn” khi tạo ra hộp bốc thăm trúng thưởng, tặng mỗi khách hàng một phần quà miễn phí không điều kiện khi qua cửa hàng. Bên cạnh đó, cửa hàng còn tặng riêng khách hàng cũ 50 - 250 điểm tương ứng 50.000- 250.000 đồng giảm trực tiếp vào hóa đơn nguyên giá, chương trình kéo dài đến hết tháng 12/2023.

Ngoài bán hàng trực tiếp, cửa hàng còn tung ra nhiều chương trình khuyến mại trên các nền tảng trực tuyến như tổ chức livestream (phát sóng trực tiếp) trên facebook theo từng khung giờ cố định với nhiều mẫu mã giảm giá chỉ có tại phiên live. Bà Lê Kim Hoa, quản lý cửa hàng cho biết: "So với các chương trình khuyến mãi khác trong năm thì cuối năm luôn là “mùa vàng” cho cả nhãn hàng lẫn người tiêu dùng. Bởi thời điểm này, ai cũng có nhu cầu mua sắm nhưng vẫn còn nhiều đắn đo về giá, nhiệm vụ của DN là phải đưa ra được những “deal” hấp dẫn và tốt nhất thì mới thu hút được khách hàng, từ đó mới kích cầu được tiêu dùng".

Như những DN phân phối khác, hiện công cuộc chuẩn bị về hàng hóa cuối năm và tết của Go! Thanh Hóa cũng đã gần như hoàn tất. Mọi kế hoạch về lượng hàng đã thống nhất với các nhà cung cấp lớn, các kế hoạch mở rộng lượng hàng dự trữ cũng như hậu cần kho bãi cũng đã được tính đến. Chương trình khuyến mại của Go! Thanh Hóa sẽ chia thành 3 giai đoạn trọng điểm từ tháng 12/2023 đến đầu tháng 2/2024. Từ ngày 27/12/2023 đến hết ngày 9/2/2024, Go! sẽ triển khai chương trình “Vui tết Việt”, giảm giá sâu từ 20 - 49% áp dụng với hàng ngàn sản phẩm bánh kẹo, mứt tết, dầu ăn và rất nhiều sản phẩm thiết yếu khác... Đây sẽ là các chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm, bao quát toàn bộ các mặt hàng từ thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống cho đến hàng gia dụng, thời trang... Để chuẩn bị cho Tết Giáp Thìn 2024, Central Retail và Go! Thanh Hóa đã lên kế hoạch đặt hàng các sản phẩm bánh, kẹo, mứt.. để phục vụ tết, trong đó hàng Việt chiếm trên 95% với các thương hiệu Kinh Đô, Trung Nguyên, Phạm Nguyên, Vinamit, Bibica, Hải Hà, Richy...

Để kích cầu tiêu dùng cuối năm, Sở Công Thương tiếp tục yêu cầu các DN bán lẻ, phân phối tích cực thực hiện chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023”, tận dụng ở mức cao nhất các cơ hội gia tăng sức mua như Black Friday, lễ Giáng sinh, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán... Cùng với đó, vận động các DN sản xuất, kinh doanh xây dựng kế hoạch bình ổn giá cả, tổ chức xúc tiến thương mại, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan để kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm soát tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... để người dân có thể yên tâm mua sắm vào dịp tết.

Bài và ảnh: Chi Phạm