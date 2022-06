Nhân rộng các cửa hàng nông sản sạch

Ngày nay, do nhu cầu sử dụng nông sản, thực phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe ngày càng tăng, nhiều cơ sở kinh doanh những mặt hàng này đã ra đời, vừa góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản sạch, nâng cao thu nhập cho nông dân, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Gian hàng bày bán rau, củ, quả sạch trong siêu thị thu hút người tiêu dùng.

Đã thành lập được hơn 2 năm, cửa hàng Bill green tại phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) chuyên kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên và đặc sản vùng miền đã trở thành địa chỉ mua sắm tin cậy của người nội trợ. Tất cả thực phẩm tại cửa hàng đều có tem truy xuất nguồn gốc, các sản phẩm nhập khẩu có đầy đủ giấy tờ theo quy định. Anh Lê Anh Cường, đại diện cửa hàng, chia sẻ: "Sau nhiều năm tìm hiểu về nông sản, thực phẩm sạch, chúng tôi đã liên kết được với các đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm sạch có uy tín trong và ngoài tỉnh. Hiện nay cửa hàng có khoảng 100 mã hàng; trong đó, chủ yếu là các loại nông sản được sản xuất tại các HTX, vùng rau an toàn trong tỉnh, như HTX rau an toàn Hoằng Hợp (Hoằng Hóa), vùng rau an toàn thị trấn Thiệu Hóa... Việc kết nối tiêu thụ vừa tạo được nguồn cung thực phẩm ổn định cho hoạt động kinh doanh của cửa hàng, vừa hỗ trợ người dân, các hộ sản xuất về khâu tiêu thụ sản phẩm. Trung bình cửa hàng tiêu thụ khoảng 35 - 40kg rau, quả và 20 - 25kg thịt, cá/ngày, doanh thu khoảng 3 - 3,5 triệu đồng/ngày”.

Thông qua các cửa hàng nông sản sạch, giới thiệu sản phẩm OCOP, người tiêu dùng được lựa chọn những sản phẩm tiêu chuẩn, chất lượng. Thay vì ra chợ mua thực phẩm cho mỗi bữa ăn như trước, giờ đây chị Đào Minh Anh (TP Thanh Hóa) đã lựa chọn thực phẩm tại cửa hàng thực phẩm sạch ITC Food ở ngay gần nhà. Chị Minh Anh cho biết: “Do đặc thù công việc bận rộn nên tôi thường gọi dịch vụ ship hàng của cửa hàng. Tại đây các thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng bảo đảm; riêng các mặt hàng tươi sống được bảo quản trong tủ đông lạnh nên tôi yên tâm, vừa giúp tiết kiệm thời gian so với việc ra các chợ truyền thống, lại hạn chế được nguy cơ lây lan dịch COVID-19 khi không phải đến chỗ đông người”. Lợi thế của hệ thống các cửa hàng nông sản sạch là luôn chọn những HTX điển hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, không dùng hóa chất và chất bảo quản thực phẩm. Đồng thời, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia cung ứng tại các cửa hàng nông sản sạch đều được tập huấn kiến thức sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, được hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bao bì, đóng gói, công bố sản phẩm phù hợp quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn hàng chất lượng, phong phú phục vụ nhu cầu của khách. Việc liên kết chặt chẽ giữa các cửa hàng nông sản an toàn với các HTX, mô hình kể trên vừa giúp ổn định nguồn hàng vừa tiết kiệm được chi phí, thời gian vận chuyển nên hàng hóa luôn tươi ngon khi đến tay người tiêu dùng.

Theo thống kê của Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương, từ đầu năm 2021 đến hết tháng 5-2022, phòng đã phối hợp, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh xây dựng, hoàn thành 33 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, nâng tổng số cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh lên 537 cửa hàng, góp phần đa dạng nguồn cung cấp nông sản, thực phẩm sạch cho người tiêu dùng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra của Ban An toàn thực phẩm tỉnh tại những cửa hàng có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong tỉnh cho thấy, các cơ sở này đều đáp ứng các điều kiện như kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa là nông sản sạch, an toàn, bảo đảm chất lượng; hàng có bao bì, nhãn hiệu rõ ràng, truy xuất được nguồn gốc... Người tiêu dùng có thói quen mua sắm thực phẩm sạch có thể yên tâm khi mua nông sản thực phẩm tại các cửa hàng được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn đã mang lại “lợi ích kép” cho cả khách hàng và người sản xuất khi đóng vai trò “cầu nối” đưa nông sản, thực phẩm sạch ở trong và ngoài tỉnh đến tay người tiêu dùng. Mặt khác, kênh phân phối này cũng góp phần hình thành tư duy sử dụng, tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng trong Nhân dân và thúc đẩy người sản xuất (trực tiếp là các hộ nông dân) đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh và bắt kịp xu hướng tiêu dùng hiện đại, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bài và ảnh: Chi Phạm