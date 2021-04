Mở mới 8 đường bay tới Phú Quốc và Quy Nhơn, Bamboo Airways nhắm mục tiêu khai thác 80 đường bay trong 2021

Từ ngày 28-4, Bamboo Airways đã khai trương và khôi phục 8 đường bay kết nối Phú Quốc và Quy Nhơn - 2 địa danh du lịch biển nổi tiếng được vinh danh trên nhiều phương tiện truyền thông quốc tế, trang web du lịch nổi tiếng.

Mở mới 8 đường bay tới Phú Quốc và Quy Nhơn, Bamboo Airways nhắm mục tiêu khai thác 80 đường bay trong năm 2021.

Quy mô mạng bay kết nối Quy Nhơn lớn nhất toàn ngành

Cụ thể, với Phú Quốc, bên cạnh đường bay kết nối với thủ đô Hà Nội và TP HCM, Hãng khai trương 5 đường bay mới Phú Quốc - Cần Thơ với tần suất 7 chuyến khứ hồi/tuần, Phú Quốc - Đà Nẵng với tần suất 14 chuyến khứ hồi/tuần, Phú Quốc - Thanh Hoá với tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần, Phú Quốc - Vinh với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần và Phú Quốc - Hải Phòng với tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần, đưa số đường bay đi/đến Phú Quốc của hãng bay tăng lên 7 đường.

Với Quy Nhơn, ngoài các đường bay đã khai thác trước đó bao gồm đi/đến Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, Vinh, Hãng khai khác thêm 3 đường bay mới kết nối Quy Nhơn - Cần Thơ với tần suất 5 chuyến khứ hồi/tuần, Quy Nhơn - Thanh Hóa với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần và Quy Nhơn - Đà Lạt với tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần, cũng nâng tổng số đường bay khai thác ở đây lên 7 đường.

Như vậy, tại sân bay trụ sở chính - sân bay Phù Cát (Bình Định), Bamboo Airways hiện là hãng bay có quy mô khai thác mạng bay lớn nhất trong các hãng bay tới đây. Hãng đang lên kế hoạch tiếp tục mở rộng quy mô khai thác trong thời gian tới tại sân bay căn cứ này, đối với cả mạng bay nội địa và quốc tế.

Ông Trương Phương Thành, Phó tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết, với hoạt động mở rộng mạng bay ngay trước thềm đại lễ 30/4, 1/5 và mùa cao điểm du lịch hè, Bamboo Airways kỳ vọng đáp ứng hiệu quả nhu cầu đi lại, mang tới cho hành khách thêm đa dạng cơ hội bay thẳng với dịch vụ bay định hướng 5 sao mà không phải nối chuyến tại các sân bay đông đúc.

Trong thời gian tới, nhiều đường bay sẽ được Bamboo Airways tiếp tục mở mới và tăng tần suất, như Cần Thơ - Đà Nẵng, Cần Thơ - Hải Phòng, Vinh - Nha Trang.

Đây cũng là 1 phần trong kế hoạch mở rộng mạng bay của Hãng trong năm 2021 đạt 70 - 80 đường bay nội địa, trong đó đặc biệt chú trọng các tuyến bay thẳng đi/đến các địa phương như Côn Đảo, Rạch Giá, Quy Nhơn… mà chưa hãng bay nào khai thác.

Tiếp tục tăng tải cung ứng

Bên cạnh việc mở mới các đường bay, Bamboo Airways cũng đã đưa vào khai thác tối đa toàn bộ đội bay ngay từ cuối tháng 3 - đầu tháng 4, dự kiến tiếp tục tăng bình quân 12 - 15% tải cung ứng trên các đường bay trục, đường bay du lịch, mạnh nhất là tuyến kết nối Quy Nhơn, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt… trong giai đoạn nghỉ lễ. Với kế hoạch này, Bamboo Airways dự kiến bổ sung khoảng 110 - 150 chuyến bay mỗi tuần, tương ứng 22.000 - 30.000 ghế vào mạng đường bay nội địa.

Bamboo Airways chào đón khách hàng bay trên các đường bay mới của hãng.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách, Bamboo Airways tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau chuyến bay, bao gồm: Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay; cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn và khẩu trang tại các quầy làm thủ tục, cửa khởi hành, trên máy bay cho hành khách; phun khử khuẩn tàu bay sau chuyến bay; bảo dưỡng thường xuyên màng lọc không khí vô trùng HEPA trên tàu bay…

Để tiết kiệm thời gian và tránh tình trạng ùn tắc tại sân bay, Bamboo Airways khuyến nghị hành khách hoàn thành khai báo y tế điện tử trước khi vào điểm soi chiếu để lên máy bay; chủ động sử dụng các hình thức tự làm thủ tục đa dạng như check in trực tuyến qua website, kiosk check in điện tử tại các sân bay. Hành khách không có hành lý ký gửi có thể tới thẳng cửa an ninh.

NL