Làm giàu từ nghề trồng chè

Những năm qua phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế trên địa bàn xã Cát Tân (Như Xuân) có sức lan tỏa mạnh mẽ và đã có nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi. Trong đó điển hình là tấm gương bác Đinh Thị Chi ở thôn Thanh Vân với mô hình trồng chè gắn với chế biến trà an toàn.

Bác Đinh Thị Chi bên máy sao chè.

Cùng cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Như Xuân, chúng tôi đến thăm đồi chè của gia đình bác Đinh Thị Chi ở thôn Thanh Vân, xã Cát Tân. Vừa nhanh tay hái những búp chè non, bác Chi cho biết: Trước đây, diện tích cây chè của gia đình chỉ vài sào, đất đồi còn lại chủ yếu trồng sắn và cây lâm nghiệp, nên hiệu quả kinh tế mang lại chẳng đáng là bao. Những năm gần đây nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây chè mang lại nên gia đình bác đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng sắn, trồng cây lâm nghiệp sang trồng cây chè. Để có kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến chè, bác Chi được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng chè do xã và huyện tổ chức. Đến nay gia đình bác đã mở rộng diện tích trồng chè lên 25 sào bằng các giống chè kim tuyến, PH8, PH9, trong đó có gần 4 sào chè gần 20 năm tuổi. Do phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên cây chè phát triển tốt, hiện đang cho thu hoạch. Mỗi năm, cây chè cho thu hoạch trong 10 tháng, sản phẩm chè tươi được các thương lái trong và ngoài huyện đến thu mua tại vườn với giá từ 300.000 đến 350.000 đồng/tạ. Ngoài ra, gia đình bác còn đầu tư mua máy sao chè, mỗi năm thu được gần 5 tạ trà, với giá bán 200.000 đồng/kg. Cây chè giờ đây đã thực sự trở thành cây hàng hóa, mỗi năm cho gia đình bác thu nhập gần 200 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động.

Ngoài việc làm kinh tế giỏi, bác Đinh Thị Thu còn giúp nhiều hộ gia đình trong thôn về giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc chè, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng.

Bài và ảnh: Thiện Nhân