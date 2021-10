Huyện Triệu Sơn gặp mặt và tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp

Chiều 9-10, huyện Triệu Sơn đã tổ chức gặp mặt và tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Hiệp Hội Doanh nghiệp huyện Triệu Sơn.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Thời gian qua cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện đã phát triển cả về chất và lượng, đóng góp quan trọng cho tăng trường kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm cho địa phương. Đến nay, toàn huyện có 481 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 16 nghìn lao động; nộp ngân sách khối doanh nghiệp khoảng 40 tỷ đồng/năm (chiếm 35% tổng thu ngân sách địa phương). Đặc biệt, năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đứng trước khó khăn, song hầu hết các doanh nghiệp đã không ngừng phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng có lợi; đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp, phát triển bền vững, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh.

Lãnh đạo huyện tặng Giấy khen cho các doanh nghiệp.

Nhân dịp này UBND huyện Triệu Sơn đã tặng giấy khen cho 20 tập thể, 5 cá nhân; MTTQ huyện tặng giấy khen cho 11 cá nhân là doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của huyện năm 2021.

Trong 9 tháng 2021 các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Triệu Sơn đều tăng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 15.120 tỷ đồng, tăng 14,83% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực ước đạt 122,3 ngìn tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 392,2 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 2.251,6 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ… Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện.

Thùy Linh