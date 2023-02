Giải cứu bất động sản

Thời gian gần đây có không ít nhà đầu tư đề nghị Nhà nước “bơm” tiền giải cứu cũng như tác động bằng chính sách để bất động sản có thể thanh khoản trở lại.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Giải cứu bất động sản là việc cần thiết nhằm giữ sự ổn định xã hội và thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế, nhưng cần thiết hơn là phải có cách nhìn nhận, đánh giá đúng mức, khách quan, để có sự “giải cứu” hài hòa, phù hợp.

Phải xác định sự bất ổn của thị trường bất động sản hiện nay có nguyên nhân chính bởi sự “tăng trưởng nóng” do chính những người trong ngành bất động sản tạo ra. Bất động sản mất thanh khoản hiện nay không phải lần đầu. Những người gây ra, thì cũng chính họ phải chủ động để tháo gỡ. Hãy để những doanh nghiệp bất động sản tự đứng dậy, mọi sự tham gia chỉ đóng vai trò cổ vũ, chứ không làm thay. Có như thế chủ thể mới thấm thía được nỗi đau của lần trượt ngã này và trân trọng, phát huy khả năng tự đứng dậy của mình.

Thay cho việc dùng ngân sách để điều tiết thị trường bất động sản như đề xuất, Nhà nước chỉ có thể hỗ trợ bằng cơ chế và trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp. Có chăng, ngân sách Nhà nước chỉ dùng để hỗ trợ thông qua các dự án nhà ở xã hội, thúc đẩy các dự án nhà ở phân khúc giá rẻ... Bởi nếu dùng ngân sách để “bơm” vào thị trường bất động sản một lần, rồi sẽ có những lần sau. Sẽ không có ai nhớ trách nhiệm và khả năng tự giải cứu của mình cả. Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tinh thần là “tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường phát triển, không ai giải cứu cho ai”.

Một thông tin tích cực là Ngân hàng Nhà nước cho biết các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước thống nhất sẽ triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho lĩnh vực bất động sản với lãi suất thấp hơn mức bình quân trên thị trường 1,5% đến 2%. Tuy nhiên cũng chỉ nên xem đây là giải pháp “nóng”. Muốn thị trường bất động sản diễn ra một cách bình thường, bền vững, các giao dịch thực hiện an toàn, đảm bảo thanh khoản, trên hết doanh nghiệp bất động sản phải có trách nhiệm với chính mình, giải quyết khó khăn do chính mình gây ra do dự báo không sát, phát triển thị trường không tốt, sử dụng vốn đầu tư không hiệu quả.

Và về lâu dài, các cơ quan quản lý liên quan đến bất động sản cần phải rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, để giải quyết mọi vướng mắc về pháp lý cho thị trường bất động sản. Hãy để thị trường bất động sản hoạt động tuân thủ quy luật thị trường và vận hành đúng với giá trị thực, chứ không nên cứ thích thì thổi phồng bong bóng bất động sản, đến khi khó khăn thì lại muốn “lôi” Nhà nước vào. Đó là điều rất khó để chấp nhận.

Thái Minh