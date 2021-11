Giá gas tăng chóng mặt, người tiêu dùng thêm gánh nặng

Liên tiếp trong những tháng gần đây, giá các loại nhiên liệu như xăng dầu, gas liên tục tăng khiến người dân gặp không ít khó khăn. Trong đó, những ngày qua việc giá gas tăng vượt mức 500 nghìn đồng/bình 12kg đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân.

Giá bán lẻ 1 bình gas 12kg dao động từ 530.000- 560.000 đồng, tùy từng thương hiệu gas

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên thị trường TP Thanh Hoá, giá bán lẻ 1 bình gas 12kg dao động từ 530.000- 560.000 đồng, tùy từng thương hiệu gas. Đây là mức giá cao kỷ lục từ trước tới nay. Lý giải về nguyên nhân tăng giá, các đơn vị kinh doanh gas cho biết, giá giao dịch gas trên thị trường thế giới tăng cao, các đơn vị kinh doanh gas trong nước phải điều chỉnh tăng giá gas bán lẻ. Do đó, các đơn vị bán lẻ gas buộc phải tăng giá để bảo đảm lợi nhuận.

Trên thực tế, là một mặt hàng thiết yếu trong đời sống sinh hoạt của người dân không chỉ ở thành phố mà ngay cả ở các vùng nông thôn. Chính vì vậy, việc giá gas tăng đến mức “chóng mặt” trong thời gian ngắn càng làm tăng thêm gánh nặng trên vai người tiêu dùng, nhất là những hộ thu nhập thấp. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động xấu đến việc làm và thu nhập như hiện nay.

Giá gas tăng cao kỷ lục khiến gia đình phải cân nhắc, tính toán lại các chi phí sinh hoạt

Bà Lương Thị Lan, phường Tân Sơn, cho biết: Vào mùa đông, nhu cầu đun nấu, sử dụng gas của hầu hết các gia đình đều cao hơn từ 15-20% so với bình thường. Song giá gas tăng cao kỷ lục khiến gia đình phải cân nhắc, tính toán lại các chi phí sinh hoạt cũng như kế hoạch sử dụng gas hiệu quả, tiết kiệm hơn.

Cũng loay hoay với việc điều tiết chi phí sinh hoạt, bà Nguyễn Thị Hiệp, Kiều Đại 2, Phường Đông Vệ, cho biết: gia đình có 6 người, bình thường đun nấu hết 1 tháng hết bình gas 12kg. Tuy nhiên, vào mùa đông, nhu cầu đun nấu, sử dụng gas tăng hơn có thể chỉ 20 ngày/bình. Nếu giá gas cao 560.000 đồng/bình như hiện nay, chi phí cho sử dụng gas dun nấu của gia đình khoảng 25-30 nghìn đồng/ngày. Khá cao so với thu nhập và các khoản chi phí khác. Do đó, gia đình tôi đang cân nhắc sử dụng thêm bếp tổ ong để đun nấu. Đến khi đủ kinh phí sẽ chuyển sang dùng bếp từ để chi phí ổn định hơn.

Những cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống bị ảnh hưởng trực tiếp khi giá gas tăng

Không chỉ người tiêu dùng gặp khó khi giá gas tăng mà các cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn TP Thanh Hoá cũng khó bảo đảm doanh thu. Ông Lê Văn Tý, nhân viên giao gas cho Công ty TNHH Thuỷ Hợi, cho biết: Thời gian gần đây lượng khách hàng đổi từ sử dụng bếp gas sang bếp từ, bếp hồng ngoại tăng cao. Không chỉ do điều kiện sinh hoạt của người dân thay đổi mà một phần do sức ép từ việc giá gas tăng liên tục, nên bộ phận người dân có thu nhập thấp, không ổn định sẽ tìm cách tiết kiệm chi phí sinh hoạt bằng cách đun nấu bằng củi, than tổ ong…

Giá gas tăng cao, không ổn định đã thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang sử dụng bếp điện, bếp từ

Theo nhận định của người tiêu dùng, khi giá gas tăng cao, nhu cầu sử dụng của thị trường vẫn lớn sẽ phát sinh mối lo ngại về hàng giả, hàng kém chất lượng, gây ảnh hưởng tới an toàn, lợi ích của người tiêu dùng. Do đó, mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ sớm có biện pháp quản lý để bình ổn giá mặt hàng này, giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 gây khó khăn về thu nhập, việc làm cho đại bộ phận người dân.

Hà Châu