EVNNPC làm việc tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) về tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh (SXKD) 9 tháng và kế hoạch cả năm 2021.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, PC Thanh Hóa đã nỗ lực thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chỉ tiêu điện thương phẩm lũy kế 9 tháng năm 2021 tăng trưởng 13,74% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 80,44% so với kế hoạch EVNNPC giao đầu năm và đạt 74,31% kế hoạch EVNNPC giao tháng 10, ước thực hiện năm 2021 tăng trưởng 12,53% so với năm 2020 đạt 105,85% so với kế hoạch EVNNPC giao đầu năm.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Chỉ số tiếp cận điện năng 9 tháng đầu năm 2021, toàn Công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 224 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục cấp điện là 3,87 ngày, giảm 1,13 ngày so với quy định. Dự kiến cả năm 2021, Công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 283 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục cấp điện là 3,9 ngày, giảm 1,1 ngày so với quy định. Chỉ tiêu tổn thất điện năng lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 là 5,11% thấp hơn kế hoạch năm 0,04% và giảm so cùng kỳ 0,85%.

Để thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện năm 2021 và các năm tiếp theo, PC Thanh Hóa đề nghị EVNNPC xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các Ban chuyên môn của EVNNPC ghi nhận những kết quả sản xuất kinh doanh mà PC Thanh Hóa đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021 và đưa ra góp ý, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó, tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: Giảm tổn thất hạ áp, tăng cường công tác an toàn lưới điện đảm bảo kiểm soát vi phạm hành lang an toàn lưới điện; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu tài chính; điều chỉnh chỉ tiêu đấu thầu; phương thức xử lý hiệu quả vật tư tồn kho, kiểm soát đơn giá vật tư thiết bị…góp phần giúp đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm.

Thu Hương - Hùng Mạnh