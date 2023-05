Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn

Đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân và nông thôn, ngoài tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn ưu đãi, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh luôn tư vấn, định hướng khách hàng tham gia các sản phẩm Bảo an tín dụng của Agribank. Qua đó, giúp khách hàng giảm bớt khó khăn về tài chính khi không may gặp rủi ro trong cuộc sống.

Cán bộ Agribank Triệu Sơn tuyên truyền cho khách hàng tại xã Hợp Lý về sản phẩm Bảo an tín dụng.

Do cần vốn để làm ăn, năm 2020, gia đình bà Lại Thị Xinh, xã Hà Vinh (Hà Trung) vay vốn tại Agribank Hà Trung và tham gia gói Bảo an tín dụng. Sau khi trả được gần 100 triệu đồng, giữa năm 2022, bà Xinh không may qua đời vì lâm bệnh, gia đình bà Xinh rất lo lắng về số tiền hơn 130 triệu đồng còn nợ ngân hàng. Nhận được thông tin, Agribank Hà Trung - Bắc Thanh Hóa kịp thời đến thăm hỏi, động viên, hướng dẫn gia đình làm thủ tục và chi trả 132 triệu đồng tiền bảo hiểm từ gói Bảo an tín dụng mà vợ chồng bà đã tham gia trước đó. Chồng bà Xinh chia sẻ với chúng tôi: “Đang lúc gia đình bối rối về việc vợ tôi qua đời, lại thêm nỗi lo là không biết xử lý thế nào với khoản nợ vay ngân hàng trước đó, thì Agribank Hà Trung kịp thời đến thăm hỏi và hướng dẫn chúng tôi hoàn tất hồ sơ để chi trả tiền bảo hiểm cho gia đình. Thật sự gia đình tôi rất cảm ơn Agribank Hà Trung”.

Sản phẩm Bảo an tín dụng thật sự đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính, vượt qua những khó khăn do không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Khi tham gia sản phẩm này, khách hàng vay vốn nếu không may bị rủi ro về con người như: nhập viện do tai nạn, mất do bệnh lý... Tùy từng trường hợp, sẽ được Bảo hiểm Agribank chi trả viện phí hoặc thanh toán nợ vay.

Các chi nhánh Agribank là những ngân hàng chiếm thị phần cho vay cao nhất trong khối ngân hàng trên toàn tỉnh. Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh luôn thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng, chung tay cùng các cấp chính quyền tỉnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đẩy lùi nạn tín dụng đen thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi, đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, các ngân hàng luôn nỗ lực giới thiệu những sản phẩm dịch vụ mang đến quyền lợi cao nhất cho khách hàng, từ đó giúp khách hàng an tâm về tinh thần vì có nguồn tài chính cần thiết để hỗ trợ, giảm rủi ro trong cuộc sống, nhất là về tính mạng, sức khỏe, khả năng hoàn trả vốn vay. Ngoài Bảo an tín dụng, sản phẩm “Bảo an chủ thẻ” cũng là một trong những sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ được khách hàng tin dùng.

Sản phẩm Bảo an chủ thẻ liên kết giúp bảo vệ khách hàng trong các giao dịch thẻ, bảo hiểm tai nạn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam với chi phí chỉ 1.500 đồng/tháng. Tùy từng trường hợp, khách hàng được bồi thường lên đến 50 triệu đồng/thẻ/năm. Đây là một trong nhiều sản phẩm do Agribank phát triển nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu mở tài khoản thanh toán và sử dụng thẻ ATM ngày càng nhiều của khách hàng. Các chi nhánh Agribank luôn chú trọng việc theo dõi, giám sát hoạt động của các ATM, thường xuyên cảnh báo khách hàng trước các giao dịch nghi ngờ gian lận hoặc các hình thức lừa đảo của tội phạm công nghệ cao liên quan đến ATM.

Việc tham gia sản phẩm Bảo an tín dụng, Bảo an chủ thẻ giúp khách hàng có thêm lá chắn vững chắc trong việc vay vốn đầu tư. Đây là những sản phẩm có tính nhân văn cao, hướng đến bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Tham gia sản phẩm bảo hiểm này, khách hàng được bảo vệ toàn diện, tối đa trước những rủi ro không lường trước được, thêm vững tin và sử dụng vốn vay một cách hiệu quả. Hiện tại, có hàng chục nghìn khách hàng vay vốn tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh tham gia sản phẩm bảo an tín dụng, bảo an chủ thẻ. Mỗi năm có hàng trăm khách hàng được Bảo hiểm Agribank bồi thường với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Điều này càng thể hiện rõ hơn quyền lợi khách hàng được nhận khi tham gia vay vốn. Với phương châm vì cộng đồng, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã trở thành điểm tựa cho người dân trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh. Các ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành và giúp những khách hàng vay vốn không may gặp rủi ro trong cuộc sống được hỗ trợ tài chính khi tham gia các sản phẩm bảo an.

Khánh Phương