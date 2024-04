Bảo đảm hoạt động giao dịch tài chính thông suốt những ngày nghỉ lễ

Để người dân chủ động trong hoạt động tài chính, các ngân hàng thương mại đã công khai thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 từ nhiều ngày trước. Theo đó, phần lớn các ngân hàng sẽ kết thúc hoạt động cuối ngày 26/4 và mở cửa giao dịch và làm việc trực tiếp trở lại vào ngày 2/5. Các giao dịch thực hiện qua các nền tảng trực tuyến vẫn hoạt động xuyên suốt các ngày nghỉ.

Cán bộ Agribank hướng dẫn người dân sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 35 chi nhánh ngân hàng thương mại với hệ thống 342 máy ATM, hơn 2.000 máy POS. Để bảo đảm chất lượng, an ninh, an toàn hoạt động của các cây ATM cũng như thực hiện các giao dịch qua ngân hàng dịp trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa) đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động của các máy ATM. Đồng thời, có giải pháp tiếp quỹ phù hợp đối với máy ATM, đặc biệt là tại các địa bàn có đông du khách về tham quan, nghỉ lễ, như: TP Sầm Sơn; khu du lịch Hải Tiến (Hoằng Hóa); khu du lịch Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn... thường có khả năng xảy ra hiện tượng quá tải do nhu cầu giao dịch tăng đột biến, từ đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

Người dân đến giao dịch rút tiền tại máy ATM của Ngân hàng đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Thanh Hóa.

NHNN Thanh Hóa đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh bảo đảm các hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, thông suốt; bảo đảm việc cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán thẻ trên hệ thống ATM/POS ổn định, an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân; bảo đảm cung ứng dịch vụ thanh toán thông suốt đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như nhu cầu thanh toán, mua sắm của người dân. Đối với các giao dịch khác như: quét mã QR, thanh toán qua ứng dụng smart banking..., các ngân hàng đã quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cấp phần mềm. Đồng thời, bố trí cán bộ trực kỹ thuật để có biện pháp xử lý tình trạng tắc nghẽn ngay khi có sự cố xảy ra do lượng khách hàng truy cập quá tải.

Nếu như vào ngày bình thường ngân hàng tiếp quỹ 1 - 2 lần/tuần thì vào dịp nghỉ lễ dài ngày như năm nay, ngân hàng tiếp quỹ 4 - 5 lần/tuần và ngay ngày cuối cùng trước ngày nghỉ lễ 100% máy ATM đều được tiếp quỹ, bảo đảm vận hành thông suốt. Bên cạnh đó, các ngân hàng đã phối hợp với các công ty bảo trì để rà soát, bảo dưỡng tất cả các máy ATM, máy POS, nâng cấp phần mềm liên tục để hạn chế lỗi phát sinh.

Đối với các giao dịch trực tuyến, ngân hàng cũng chủ động nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại, hạn chế tình trạng hệ thống bị quá tải khi lượng giao dịch tăng đột biến. Ngay trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, lượng giao dịch trực tuyến của người dân đã tăng khoảng hơn 20% so với những ngày trước đó.

Khánh Phương