Điện lực Quan Sơn quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2022

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, hòa chung không khí của tháng tri ân khách hàng, Điện lực Quan Sơn đồng loạt ra quân kiểm tra, rà soát, xử lý các khiếm khuyết, nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện, với quyết tâm cấp điện đảm bảo an toàn, ổn định cho khách hàng vào dịp Noel 2022 và Tết Nguyên đán 2023 sắp tới.

Công nhân Điện lực Quan Sơn chặt tỉa cành cây để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Điện lực Quan Sơn là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) hiện đang quản lý vận hành 207.13 km đường dây 35kV (Tài sản Điện lực 191.24km; Tài sản khách hàng 16.08km) và 171,56km đường dây 0,4kV, kinh doanh bán điện đến 14.983 khách hàng trên địa bàn 17 xã, thị trấn của huyện Quan Sơn.

Là đơn vị đóng trên địa bàn huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa, có nhiều sông suối, núi đồi, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, hay xảy ra lũ ống, lũ quét dẫn đến sạt lở đất đá gây sự cố làm gián đoạn cung cấp điện cũng như hư hỏng thiệt hại các công trình, thiết bị điện... Xác định việc cấp điện an toàn, ổn định và liên tục để phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, góp phần đảm bảo an ninh – quốc phòng và đời sống của Nhân dân địa phương là mục tiêu hàng đầu, từ đầu năm 2022 đến nay, Điện lực Quan Sơn đã tập trung cao độ thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh điện năng. Chỉ tính riêng sản lượng thương phẩm tính đến hiện tại của tháng 12-2022 là 28.461.408 kWh, tăng 109% so với cùng kỳ. Trong công tác giảm tổn thất điện năng đơn vị đã đưa ra nhiều giải pháp pháp kỹ thuật như cải tạo dây dẫn, san tải, cân pha, không tập tung phụ tải lớn cuối đường dây; nâng cao công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong dân…

Thay thế công tơ điện tử kết hợp đo xa cho công tơ cơ khí cũ góp phần mang lại hiệu quả cao trong hoạt động SXKD.

Cùng với số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt theo phương thức điện tử cho 100% khách hàng, Điện lực Quan Sơn đã thực hiện thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có kết hợp đo xa. Tính riêng trong tháng 11-2022 đã thay thế được 8.186 chiếc, chiếm 72,8% số công tơ thay thế trên toàn huyện. Song song với những lợi ích mà công tơ điện tử mang lại cho ngành điện như giảm được thời gian, nhân công trong các kỳ chốt ghi chỉ số cho ngành điện, thực tế cho thấy các kiến nghị của khách hàng về hóa đơn tiền điện cũng giảm đi một cách rõ rệt…

Ngoài ra, Điện lực Quan Sơn đã quan tâm nâng cao công tác chăm sóc khách hàng với sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại. Tại phòng giao dịch CSKH, Điện lực không chỉ tiếp nhận yêu cầu, tư vấn qua điện thoại, mà còn đa dạng phương thức phục vụ khách hàng qua email, webchat, fanpage, app CSKH trên thiết bị di động... Nhờ đó, sự hài lòng của khách hàng đối với ngành điện ngày càng gia tăng.

Đến nay, Điện lực Quan Sơn đã và đang thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong chuỗi kinh doanh và dịch vụ khách hàng, từ cấp điện mới, ghi chỉ số, lập hóa đơn, thu và theo dõi nợ tiền điện, thu tiền bằng hóa đơn điện tử, thanh toán bằng hình thức trích nợ tự động đến chăm sóc khách hàng. Về phương thức cấp điện mới, điện lực đã giao dịch điện bằng hình thức trực tuyến và qua cổng dịch vụ công đáp ứng nhu cầu thực tế về dịch vụ điện trực tuyến của khách hàng. Việc phổ cập rộng rãi các dịch vụ điện trực tuyến của ngành điện đang được khách hàng đón nhận, đánh giá cao…

Điện lực Quan Sơn tặng quà tri ân khách hàng.

Để đạt được những thành quả trên, ngoài những cố gắng, nỗ lực từ đơn vị còn có sự đồng thuận ủng hộ của khách hàng. Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, vừa qua, Điện lực Quan Sơn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà một số khách hàng sử dụng điện nhân tháng Tri ân khách hàng năm 2022. Theo đó, đơn vị đã tặng bộ đèn bàn Led bảo vệ thị lực và ổ cắm điện tích hợp wifi cho 8 khách hàng chuyên dùng có sản lượng tiêu thụ điện lớn trên địa bàn.

Tặng quà cho khách hàng Nguyễn Quốc Tiến - Chủ doanh nghiệp tư nhân Tiến Loan nhân tháng Tri ân khách hàng.

Ông Nguyễn Quốc Tiến - Chủ doanh nghiệp tư nhân Tiến Loan chia sẻ: “Năm 2022 Điện lực Quan Sơn đã có những nỗ lực, cải tiến đáng kể trong việc bao thầu dịch vụ, quản lý vận hành công trình điện 35kV (Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA khách hàng trước hoặc sau khi có mưa bão, thời tiết bất thường hay trước những dịp lễ và những ngày quan trọng). Hằng năm, đều thăm và có những phần quà ý nghĩa tri ân tới khách hàng chúng tôi. Từ những việc làm đó, bản thân tôi vô cùng cảm kích và đánh giá rất cao sự tận tâm, tận lực của ngành điện”.

Để cấp điện đảm bảo an toàn, ổn định cho khách hàng vào dịp Noel 2022 và Tết Nguyên đán 2023 tới, Điện lực Quan Sơn ra quân kiểm tra, rà soát, xử lý các khiếm khuyết, nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện.

Cũng trong thời gian này, mặc dù đang gặp không ít những khó khăn thách thức, cùng với Công ty, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, hòa chung không khí của tháng tri ân khách hàng, Điện lực Quan Sơn đang tập trung đồng loạt ra quân kiểm tra, rà soát, xử lý các khiếm khuyết, nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện để với quyết tâm cấp điện đảm bảo an toàn, ổn định cho khách hàng vào dịp Noel 2022 và Tết Nguyên đán 2023 sắp tới.

Hải Đăng (ĐL Quan Sơn)