Để kinh tế tăng trưởng cao, phát triển bền vững: Bài cuối - Dấu ấn thu ngân sách Nhà nước

Những tháng đầu năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tỉnh, Tổng cục Thuế thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo sát sao công tác thu NSNN trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu NSNN. Các chính sách miễn, giảm thuế, phí và hỗ trợ người nộp thuế (NNT) được Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa triển khai kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp NNT phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Công nhân kỹ thuật Nhà máy Thủy điện Trung Sơn vận hành hệ thống quan trắc. Ảnh: P.V

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, 6 tháng đầu năm, ngành thuế thu NSNN 16.664 tỷ đồng, đạt 97,2% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao năm 2022, tăng 60,2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 877,8 tỷ đồng, đạt 54,2% dự toán giao, tăng 5,5% so với cùng kỳ; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 3.244,8 tỷ đồng, đạt 97,9% dự toán giao, tăng 66,6% so cùng kỳ; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 1.465,3 tỷ đồng, đạt 74,6% dự toán giao, tăng 48,4% so cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 716,8 tỷ đồng, đạt 91,3% dự toán giao, tăng 53,3% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ 534,3 tỷ đồng, đạt 59,7% dự toán giao, tăng 15% so với cùng kỳ; thuế bảo vệ môi trường 964,5 tỷ đồng, đạt 83,9% dự toán giao, tăng 47,9% so với cùng kỳ...; thu tiền sử dụng đất 7.791,3 tỷ đồng, tăng 41,7% dự toán giao, tăng 101,4% so với cùng kỳ.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thu NSNN và phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán Bộ Tài chính, nhiệm vụ UBND tỉnh giao năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2022, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng quản lý thuế và theo lĩnh vực, sắc thuế; nguồn thu từ các công trình, dự án lớn dự kiến khởi công và hoàn thành đi vào hoạt động năm 2022. Cục Thuế giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN theo từng quý đến các phòng, các chi cục thuế và yêu cầu các đơn vị giao chỉ tiêu phấn đấu đến từng công chức thuộc đơn vị. Đi đôi với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời NNT các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của Quốc hội, Chính phủ về miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Cục Thuế đẩy mạnh các giải pháp chống thất thu thuế lĩnh vực hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; rà soát các trường hợp cho, tặng, chuyển nhượng bất động sản, thuê tài sản... nhưng chưa làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản (nộp lệ phí trước bạ) để chỉ đạo các chi cục thuế tham mưu cho UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã phối hợp để đôn đốc, thông báo cho chủ tài sản làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu và kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ đúng quy định... Phối hợp với các phòng, ban của UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn gửi các thư ngỏ tuyên truyền chính sách thuế, kê khai nộp thuế lĩnh vực thương mại điện tử, mua bán chuyển nhượng bất động sản, các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế. Việc hỗ trợ các thủ tục về thuế, trả lời chính sách, giải đáp vướng mắc cho NNT bằng các hình thức gián tiếp; thông qua trao đổi điện tử trên hệ thống Etax; nắm bắt ý kiến của doanh nghiệp gửi qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, VCCI - Chi nhánh Thanh Hóa...; đồng thời, gửi văn bản đề nghị trực tiếp đến cơ quan thuế, qua điện thoại hoặc email, qua mạng xã hội zalo, facebook... Chỉ đạo các phòng, chi cục thuế phối hợp, tiếp nhận, giải quyết việc gia hạn về thuế và tiền thuê đất, chính sách hỗ trợ khó khăn của Quốc hội, Chính phủ theo đúng quy định. Tiếp nhận giấy đề nghị, hồ sơ gia hạn, miễn giảm thuế của doanh nghiệp bằng các hình thức thuận lợi nhất (điện tử, trực tiếp...) để giải quyết việc gia hạn, miễn giảm thuế bảo đảm đúng, đủ, kịp thời theo quy định. Công tác hoàn thuế đã được ngành thuế thực hiện bảo đảm đúng quy định, việc phân loại hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra hoặc kiểm tra trước hoàn thuế sau chặt chẽ, đúng đối tượng, không có hồ sơ giải quyết hoàn thuế chậm thời gian. Cục Thuế đã chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, áp dụng nhiều biện pháp triển khai phù hợp, hiệu quả việc thực hiện hóa đơn điện tử, và đến ngày 16-6-2022 đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng hóa đơn điện tử được UBND tỉnh và Tổng cục Thuế giao.

Đồng chí Mai Đình Tú, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Phát huy kết quả đạt được, những tháng cuối năm, Cục Thuế tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phân tích, rà soát, xác định và đánh giá kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn, nhất là nguồn thu mới phát sinh để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu ngân sách của các cấp. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ngành, các huyện, thị xã, thành phố để tăng cường công tác quản lý thu. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp đã ban hành trong năm 2022. Thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời cho NNT. Xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thường xuyên nắm bắt số thu hàng ngày trong các tháng cuối năm để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo thu NSNN trên từng địa bàn kịp thời. Báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 29-10-2020 phục vụ cho công tác quản lý thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thuê tài sản. Tăng cường thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản, các doanh nghiệp liên doanh liên kết, chuyển giá... Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án 5040 để báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện có hiệu quả trong việc kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản.

Nhà máy Xi măng Long Sơn. Ảnh: P.V

Tiếp tục duy trì các biện pháp tuyên truyền, triển khai kịp thời, đúng quy định các chủ trương, chính sách về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đến NNT. Tổ chức tập huấn và lồng ghép đối thoại với NNT để đưa các chính sách thuế mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, giúp các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh phục hồi, phát triển kinh tế, góp phần tăng thu cho NSNN... Tổ chức thực hiện và hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế đã được Tổng cục Thuế phê duyệt. Tổ chức rà soát dữ liệu về các tổ chức, cá nhân có thu nhập nhận được từ các trang mạng xã hội như facebook, youtube,... kinh doanh thương mại điện tử (bán hàng online) để thông báo yêu cầu kê khai, nộp thuế theo đúng quy định. Tăng cường rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, chuyển nhượng bất động sản, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, tinh bột sắn, giấy, sắt thép phế liệu... Phân tích, đánh giá kỹ rủi ro về thuế của NNT trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, trong đó, tập trung rà soát các doanh nghiệp có dư địa thu NSNN lớn. Tăng cường công tác trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử, thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc thông qua thư điện tử nhằm rút ngắn thời gian trao đổi thông tin, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế. Giải quyết hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Hàng tháng, thông báo tình hình kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng và phấn đấu tối thiểu phải kiểm tra sau hoàn thuế đạt 25% số quyết định hoàn thuế. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế thông qua việc đề nghị xác minh tình trạng hoạt động của NNT, không để tình trạng xác minh chậm. Đi đôi với đó, Cục Thuế tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc cung cấp thông tin thực hiện nghĩa vụ thuế của NNT và xử lý thông tin do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp để tham mưu, giám sát kịp thời có hiệu quả việc quản lý nghĩa vụ thuế đối với chuyển nhượng dự án đầu tư. Tiếp tục thực hiện việc “xác nhận số thuế đã nộp NSNN bằng phương thức điện tử”, “tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế bằng phương thức điện tử”. Triển khai thực hiện các biện pháp quản lý nợ, đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế; đồng thời, giao chỉ tiêu nợ, chỉ tiêu thu tiền thuế nợ, bảo đảm đạt chỉ tiêu đặt ra. Tăng cường công tác đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế để thu tiền thuế nợ có khả năng thu đối với NNT có tiền thuế nợ trên 90 ngày, NNT đã có cam kết nộp tiền nợ thuế vào NSNN, NNT đã hết thời gian gia hạn nhưng không thực hiện thì áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Công khai thông tin người nợ thuế qua website của Cục Thuế và phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình thực hiện công khai thông tin các đơn vị nợ thuế lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp, các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh để thực hiện thu hồi nợ đọng thuế. Cục Thuế tiếp tục rà soát hồ sơ để thực hiện khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94 và Thông tư số 69 của Bộ Tài chính và chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế thực hiện việc khoanh nợ tiền thuế đối với NNT đủ hồ sơ theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Cục Thuế tiếp tục triển khai, vận hành, khai thác sử dụng hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin an toàn, hiệu quả. Tập trung triển khai dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (Etax Mobile); đồng thời, hỗ trợ, xử lý vướng mắc cho NNT trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử; tăng cường quản lý rủi ro, khai thác cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử để quản lý thuế hiệu quả; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế.

Nhóm PV Kinh tế