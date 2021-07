Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách Nhà nước 10.396 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán giao, tăng 19,9% so với cùng kỳ

Sáng 9-7, Cục Thuế Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến với Chi Cục thuế các huyện, thị xã, thành phố sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Cục Thuế triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, Cục Thuế thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 10.396 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán giao, tăng 19,9% so với cùng kỳ; trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, thu NSNN 6.515 tỷ đồng, đạt 60,1% dự toán giao, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, thu NSNN khối doanh nghiệp Trung ương 832 tỷ đồng, đạt 54% dự toán giao, tăng 29% so với cùng kỳ; doanh nghiệp Nhà nước địa phương 50 tỷ đồng, đạt 55,1% dự toán giao, tăng 11,5%; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 1.947 tỷ đồng, đạt 64,9% dự toán giao, tăng 19% so cùng kỳ; khu vực công - thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 987 tỷ đồng, đạt 52% dự toán giao, tăng 18,6%; thuế thu nhập cá nhân 468 tỷ đồng, đạt 66,8% dự toán giao, bằng 97,1%.

Điểm cầu các Chi cục thuế trong tỉnh.

Để hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao năm 2021, những tháng cuối năm Cục Thuế tiếp tục nắm bắt từ thực tế ở cơ sở, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để người nộp thuế tập trung sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Thường xuyên đánh giá tình hình thu NSNN theo lĩnh vực, sắc thuế; phân tích các nguyên nhân về cơ chế, chính sách, nguồn thu ảnh hưởng đến thu NSNN 6 tháng đầu năm, dự báo thu ngân sách sát nguồn thu 6 tháng cuối năm 2021 làm cơ sở xây dựng hồ sơ dự toán 2022.

Trên cơ sở nợ đọng tiền sử dụng đất hàng tháng, tiền thuê đất ghi thu - ghi chi và nộp 1 lần còn nợ NSNN để chỉ đạo các phòng, chi cục thuế phối hợp với với UBND cấp huyện hoàn thành các thủ tục và nộp vào NSNN. Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 đến từng đơn vị, từng cán bộ, công chức.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Phấn đấu thu NSNN năm 2021 trên địa bàn, đơn vị thu vượt tối thiểu 5% dự toán HĐND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố giao và nhiệm vụ Cục Thuế giao.

Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách thuế mới; tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế; tập trung hỗ trợ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Thực hiện các hình thức hỗ trợ người nộp thuế tập trung tại bộ phận “một cửa” thuộc Cục Thuế và các Chi cục Thuế theo đúng mô hình chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Xuân Hùng