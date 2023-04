Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023

Chiều 3-4, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023, biểu dương lao động giỏi tiêu biểu. Đây cũng là dịp để Ban giám đốc Công ty lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên và người lao động trong các đơn vị, làm cơ sở cho việc xây dựng các chế độ, chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thông qua kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” trong điều kiện tình hình thế giới biến động lớn, giá nguyên nhiên vật liệu cao, điện thương phẩm khách hàng công nghiệp tăng chậm đã làm tăng chi phí sản xuất điện và ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảm bảo cân đối tài chính và các chỉ tiêu SXKD của ngành điện nói chung và của PC Thanh Hóa nói riêng. Tuy nhiên công ty đã thực hiện cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống sinh hoạt Nhân dân trong tỉnh.

Cùng với đó chăm lo, đảm bảo việc làm, chế độ tiền lương, BHXH cho người lao động; chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động; nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; minh bạch trong quản lý tài chính các nguồn quỹ liên quan đến người lao động; thực hiện thi đua khen thưởng và kỷ luật lao động…

Ông Nghiêm Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa báo cáo kết quả thực hiện thỏa ước lao động năm 2022.

Kết quả thực hiện thỏa ước lao động năm 2022, 100% người lao động của PC Thanh Hóa được bố trí đủ việc làm, chế độ tiền lương được đảm bảo, việc phân phối tiền lương được thực hiện theo quy chế đã ban hành. Đồng thời, công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và chăm lo phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho người lao động cũng được ưu tiên hàng đầu.

Tại Hội nghị, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn PC Thanh Hóa đã trả lời các kiến nghị của công nhân viên chức, người lao động.

Ông Hoàng Thanh Sơn - Giám đốc PC Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc PC Thanh Hóa đã trả lời các kiến nghị của đơn vị và yêu cầu đưa vào Nghị quyết của Hội nghị, cụ thể hóa thành chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch năm 2023 với các nhiệm vụ chủ yếu:

Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty phát động đó là “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023”; triển khai xây dựng văn hóa an toàn lao động. Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh; tiếp tục coi trọng và duy trì đoàn kết nội bộ, coi đó là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của Công ty; vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định; khai thác vận hành Trung tâm điều khiển xa có hiệu quả cao, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho mọi đối tượng khách hàng trên địa bàn; đầu tư xây dựng lưới điện hiệu quả, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phụ tải. Hoàn thành đúng tiến độ 100% các hạng mục đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn; duy trì tài chính lành mạnh, minh bạch; tối ưu hoá chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; củng cố và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; cải cách các thủ tục hành chính. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; thực thi hiệu quả văn hoá doanh nghiệp EVNNPC; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý vận hành lưới điện và dịch vụ khách hàng; rà soát, sắp xếp, bố trí hợp lý lực lượng lao động đảm bảo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập bình quân cho người lao động; không để xảy ra mất an toàn trong sản xuất kinh doanh; đạt chỉ tiêu hành lang an toàn lưới điện; đảm bảo ổn định hệ thống viễn thông công nghệ thông tin và an toàn thông tin; triển khai đồng bộ các chương trình chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tổng Công ty; doanh thu, lợi nhuận công tác sản xuất khác vượt kế hoạch giao; hoàn thành chỉ tiêu về năng suất lao động, công tác đào tạo…

Hội nghị đã biểu dương khen thưởng lao động giỏi tiêu biểu.

Nhân dịp này, PC Thanh Hóa đã tổ chức biểu dương khen thưởng lao động giỏi tiêu biểu, đồng thời phát động phong trào thi đua và thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023, kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, phát huy tính sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Hùng Mạnh