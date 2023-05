Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành chốt chỉ số công tơ đổi giá điện đảm bảo công khai, minh bạch

Ngày 4-5-2023, Bộ Công thương đã ra Quyết định số 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Quyết định số 377/QĐ-EVN ngày 27-4-2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Thực hiện chỉ đạo của EVN, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã hoàn thành việc thực hiện chốt chỉ số công tơ trong ngày 4-5-2023 theo đúng tiến độ đề ra bảo đảm công khai, minh bạch.

Công nhân PC Thanh Hóa thực hiện chốt chỉ số công tơ cho khách hàng.

Theo đó, ngay sau khi có chỉ đạo của EVNNPC, PC Thanh Hóa đã triển khai công tác tuyên truyền, có thông cáo báo chí cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn; nhắn tin Zalo đến khách hàng, đăng tải trên website, fanpage facebook của công ty và yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị cùng thực hiện chia sẻ thông tin... Cùng với đó, chủ động xây dựng phương án thực hiện chốt chỉ số công tơ.

Bên cạnh việc hoàn thành đúng tiến độ, để công tác ghi chỉ số công tơ được chính xác, minh bạch, đảm bảo hóa đơn tiền điện của khách hàng phát hành đúng quy định, ngày 5-5, Giám đốc công ty yêu cầu các phòng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát số liệu của các đơn vị, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các Điện lực trực thuộc trực tiếp chỉ đạo việc phúc tra chỉ số chốt đổi giá của của các nhóm công tác để đảm bảo không xảy ra sai sót và hoàn thành việc phúc tra chỉ số đổi giá hoàn thành trước ngày 6-5-2023. Với số lượng 67.136 công tơ khách hàng ngoài sinh hoạt nằm rải rác trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có 31.914 công tơ chưa thực hiện thu thập dữ liệu từ xa chiếm tỷ lệ 47,5%, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành việc thực hiện chốt chỉ số công tơ trong ngày 4-5-2023 theo đúng tiến độ đề ra.

Hiện tại Thanh Hóa đang bước vào đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có thời điểm lên đến 40 độ C dẫn đến nhu cầu sử dụng điện khách hàng tăng cao đột biến. Do đó, cùng với việc quán triệt tất cả các cán bộ công nhân viên đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác ghi chỉ số công tơ, rà soát phát hành hoá đơn, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của khách hàng phản ánh về tiền điện tăng cao, quyết tâm không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng và uy tín của ngành điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng tích cực hướng dẫn, tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Hùng Mạnh