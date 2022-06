Chủ động nguồn giống cho trồng mới cây gai xanh

Nhằm đáp ứng nguồn giống phục vụ nhu cầu trồng cây gai xanh nguyên liệu, Công ty CP Nông nghiệp An Phước - Viramiet (Cẩm Thủy - gọi tắt là Công ty An Phước) đã liên kết với nhiều hộ dân trong vùng nguyên liệu chuyển giao kỹ thuật ươm giống, đảm bảo đủ nguồn giống để các địa phương mở rộng diện tích trồng cây gai xanh nguyên liệu.

Vườn ươm giống của gia đình chị Nguyễn Thị Nhung, xã Thạch Quảng (Thạch Thành).

Năm 2021, gia đình chị Nguyễn Thị Nhung, xã Thạch Quảng (Thạch Thành) liên kết với Công ty An Phước sản xuất cây gai xanh giống. Ban đầu gia đình chị liên kết sản xuất 8 sào gai xanh giống và cho hiệu quả kinh tế cao. Vụ xuân năm 2022, gia đình chị mở rộng diện tích sản xuất cây gai giống lên tới 1,5 ha. Quá trình sản xuất, chị được công ty tập huấn, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc. Nhờ đó, vườn ươm giống gai xanh của gia đình chị phát triển tốt, đủ tiêu chuẩn để cung cấp cho người dân trong và ngoài huyện trồng mới. Chị Nguyễn Thị Nhung, cho biết: “Thực hiện liên kết sản xuất giống cây gai xanh được Công ty An Phước bao tiêu nên rất yên tâm. Trong quá trình ươm giống được công ty cung cấp hạt, hướng dẫn kỹ thuật làm giống nên chúng tôi nắm bắt được, sản xuất hiệu quả, thu nhập tương đối ổn định. Quy trình ươm giống cây gai xanh đơn giản, chỉ cần xử lý hạt giống và ngâm nước ấm trong vòng 6 giờ. Sau đó để hạt giống cho ráo nước rồi trộn hạt với tro tỷ lệ 1:30. Sau khi gieo hạt phải dùng lưới che lên các luống để tránh ánh nắng chiếu trực tiếp và tiện cho việc chăm sóc, thu hoạch. Hiện vườn ươm của gia đình đang giải quyết việc làm cho 10 lao động và phấn đấu năm 2022 sản xuất đạt hơn 2 triệu cây gai xanh giống”.

Theo kế hoạch năm 2022, các địa phương trong vùng quy hoạch phấn đấu trồng mới 1.000 ha cây gai xanh, nhằm từng bước đáp ứng nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến của Nhà máy Sợi gai An Phước (Cẩm Thủy). Đây cũng là điều kiện để các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập trên từng đơn vị diện tích. Để đảm bảo nguồn giống phục vụ nhu cầu trồng mới cây gai xanh, Công ty An Phước đã đầu tư vườn ươm giống gai xanh rộng 10 ha, với sản lượng 10 triệu cây giống/năm. Ngoài ra, công ty đã liên kết với các hộ dân ở các huyện Thạch Thành, Cẩm Thủy..., phát triển các vườn ươm, với diện tích 30 ha sản xuất cây gai xanh giống, tương đương với 30 triệu cây, đáp ứng trồng mới khoảng 1.200 ha cây gai xanh nguyên liệu. Ông Trịnh Văn Toản, Phó Giám đốc Công ty An Phước, cho biết: Hiện nay, diện tích gai xanh nguyên liệu đã trồng chủ yếu là giống cây gai xanh AP1. Đây là giống cây đã được Tập đoàn An Phước liên kết với Viện Di truyền Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu và tuyển chọn. Năm 2016, công ty đã triển khai mô hình khảo nghiệm, đánh giá chất lượng giống gai xanh AP1 ở các huyện Thọ Xuân (48,72 ha), Ngọc Lặc (41,98 ha), Cẩm Thủy (19,51 ha)... Kết quả cho thấy, cây gai xanh AP1 sinh trưởng nhanh, năng suất ổn định và nhất là thích hợp triển khai trên nhiều loại đất. Cây gai xanh AP1 ổn định về mặt di truyền và có nhiều đặc tính ưu việt, chất lượng tương đương và cao hơn các giống gai hiện có trên thế giới. Năm 2018, giống gai xanh AP1 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống chính thức, do Tập đoàn An Phước độc quyền cung ứng. Hiện nay, các vườn ươm đã sản xuất đủ nguồn giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và sẵn sàng cung ứng cho người dân trên địa bàn tỉnh trồng mới. Để khuyến khích người trồng gai, công ty có chính sách hỗ trợ 400 đồng/cây giống và cho người dân trả chậm.

Việc chủ động nguồn giống tại chỗ, đảm bảo cả số lượng và chất lượng là điều kiện thuận lợi để các địa phương mở rộng diện tích trồng cây gai xanh nguyên liệu theo kế hoạch đề ra.

Bài và ảnh: Hải Đăng