Chỉ thị số 40 tiếp sức hoạt động tín dụng chính sách

Việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (Chỉ thị 40) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Qua đó, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Một buổi họp tổ tiết kiệm và vay vốn tại xã Trung Sơn (Quan Hóa).

Nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị 40, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về tín dụng trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung vốn cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; điều tra, rà soát các đối tượng thụ hưởng để người dân kịp thời tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, hoạt động tín dụng chính sách, công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội ở xã Trung Sơn (Quan Hóa) được thực hiện hiệu quả. Đồng chí Lê Anh Tuấn, bí thư đảng ủy xã, cho biết: Nhằm triển khai có hiệu quả tín dụng chính sách, hằng tháng, đảng ủy, UBND xã ban hành văn bản chỉ đạo các bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức việc bình xét công khai đối tượng được vay vốn ưu đãi, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Bởi vậy, nguồn vốn tại xã Trung Sơn không ngừng tăng cao. Đến nay, xã đang duy trì quản lý điều hành gần 20 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ gần 40 tỷ đồng, cho gần 1.000 hộ vay vốn. Đã có hàng trăm hộ thoát nghèo, có việc làm ổn định, không có nợ xấu, nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã.

Chỉ thị 40, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương. Với phương thức “giao dịch tại nhà - giải ngân, thu nợ tại xã”, đến nay, NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý 6.610 tổ tiết kiệm và vay vốn tại tất cả các thôn, tổ dân phố trong tỉnh; đồng thời, tổ chức giao dịch tại 559 điểm giao dịch ở các xã, phường, thị trấn. Các tổ giao dịch tại xã được trang bị đầy đủ điều kiện hoạt động của một ngân hàng bảo đảm an ninh, an toàn cho phiên giao dịch; cung cấp dịch vụ tiết kiệm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đã thực hiện hơn 95% khối lượng giá trị giao dịch ngay tại xã. Sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% thôn, xóm, tổ dân phố của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi.

Bên cạnh đó, việc bổ sung chủ tịch UBND cấp xã tham gia ban đại diện hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH cấp huyện đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động của ban đại diện. Các chủ trương, chính sách về tín dụng chính sách được triển khai nhanh chóng, những khó khăn, vướng mắc được chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời tại cơ sở, giúp chất lượng tín dụng chính sách được nâng lên, nợ quá hạn giảm. Không chỉ gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện tín dụng chính sách, công tác phối hợp giữa NHCSXH và các đoàn thể chính trị - xã hội nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, giúp cho tín dụng chính sách xã hội đến với người dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác được hiệu quả hơn.

Để Chỉ thị 40 tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống, các cấp ủy đảng, chính quyền vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về tín dụng chính sách. Đồng thời, xác định nhiệm vụ chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và thúc đẩy phát triển kinh tế. Tạo điều kiện tối đa cho hoạt động của NHCSXH trên địa bàn để chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước về một đầu mối NHCSXH quản lý; tiếp tục bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. NHCSXH Thanh Hóa cũng bám sát các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh, của NHCSXH Trung ương để duy trì ổn định và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH các cấp về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; duy trì nền nếp hoạt động ở điểm giao dịch tại UBND xã, phường, thị trấn; thường xuyên phối hợp với chính quyền, đơn vị nhận ủy thác triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.

Bài và ảnh: Khánh Phương