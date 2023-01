Các sản phẩm OCOP sẵn sàng phục vụ thị trường tết

Những năm gần đây sản phẩm OCOP không chỉ trở thành mặt hàng tiêu dùng quen thuộc mà còn là tặng phẩm trang trọng trong dịp cuối năm của người dân tỉnh Thanh Hóa. Nắm bắt xu hướng này các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn thiết kế, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để sẵn sàng nguồn hàng hóa cung ứng thị trường.

Lao động Công ty TNHH Dũng Lan ở phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) tăng công suất cung cấp sản phẩm nem chua Bà Lan cho thị trường.

Với hương vị độc đáo, riêng biệt, nem chua đã trở thành sản phẩm ẩm thực gắn liền với địa danh Thanh Hóa. Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán nhu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh về nem chua tăng đột biến. Theo đó, nhịp sinh hoạt, sản xuất ở những cơ sở nem chua trên địa bàn tỉnh cũng hối hả, tất bật để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Sản phẩm nem chua Bà Lan của Công ty TNHH Dũng Lan, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) được nhận định là một trong số những sản phẩm OCOP trong nhóm thực phẩm có sức tiêu thụ lớn nhất trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Giám đốc Công ty Hoàng Hiệp cho biết: Với kinh nghiệm sản xuất hơn 20 năm, sản phẩm nem chua của chúng tôi luôn được người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh đánh giá cao về chất lượng. Để được tiêu thụ ở hệ thống tiêu dùng hiện đại, công ty đã tham gia sản xuất theo chu trình OCOP. Năm 2022, sản phẩm nem chua Bà Lan đã được xếp hạng OCOP 3 sao của tỉnh. Mỗi ngày công ty cung cấp cho thị trường khoảng 1 vạn sản phẩm. Dịp Tết Nguyên đán tăng từ 2 - 3 lần, không chỉ sử dụng trong gia đình, khách hàng còn làm quà biếu ra ngoài tỉnh. Hiện đơn hàng của chúng tôi đã kín đến ngày 26 tết. Công ty đã ký hợp đồng nguyên liệu thịt lợn, bì lợn sạch với Công ty TNHH Xuân Hiếu (Nông Cống); ớt, lá đinh lăng, gia vị với một số nông trại tại huyện Đông Sơn. Cùng với đó, 20 lao động của công ty đã phải tăng công suất làm từ 15 - 18 tiếng/ngày để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Công ty TNHH Dũng Lan không chỉ đẩy nhanh sản xuất mà còn đổi mới mẫu mã, bao bì, quy cách đóng gói để phù hợp với nhu cầu biếu, tặng của khách hàng. Đồng thời, cam kết không tăng giá sản phẩm đột biến để khách hàng trong, ngoài tỉnh có cơ hội thưởng thức, cảm nhận hương vị độc đáo của sản phẩm nem chua đặc sản xứ Thanh.

Trong những mặt hàng OCOP của tỉnh Thanh Hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, các sản phẩm có nguồn gốc gắn với đặc trưng vùng miền luôn được người tiêu dùng ưa chuộng, tìm kiếm. Những tháng cuối năm, nhiều chủ thể sản xuất các đặc sản mang hương vị núi rừng như lạp xưởng, thịt chua, măng muối, măng khô, thịt gác bếp... cũng chủ động nguồn hàng để phục vụ dịp này, nhất là vào thời điểm cận tết, khách hàng đặt mua số lượng nhiều hơn ngày thường. Năm nay, Tết Nguyên đán đến sớm hơn, vì vậy từ tháng 11 âm lịch, gia đình chị Hoàng Thị Thanh ở thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) đã sẵn sàng nguồn nguyên liệu gấp đôi ngày thường để sản xuất món khâu nhục, lạp sườn phục vụ nhu cầu của thị trường. Chị Thanh cho biết: Với truyền thống sản xuất từ lâu đời nên sản phẩm khâu nhục, lạp sườn của gia đình đã được người dân địa phương và thị trường đánh giá cao. Không chỉ sử dụng trong sinh hoạt thường ngày mà dịp cuối năm, lễ tết, sản phẩm được người dân đặt hàng khá nhiều làm quà biếu. Năm 2021 gia đình có 2 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao là dấu mốc khẳng định giá trị của sản phẩm nên các đơn đặt hàng dịp tết ngày một đông hơn. Năm nay, để cung ứng đủ cho thị trường, chúng tôi phải đặt hàng nguyên liệu từ cuối tháng 11 âm lịch và sản xuất liên tục khoảng 16 tiếng/ngày. Năm nay dự kiến chúng tôi sẽ cho ra thị trường khoảng 2.000 bát khâu nhục, 2,5 tạ lạp sườn phục vụ nhu cầu tết của người dân.

Thanh Hóa hiện có 292 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Trong đó có rất nhiều sản phẩm mang đậm hương vị ngày tết như rượu sâm báo, rượu sim, rượu ngâm đông trùng hạ thảo, gạo nếp cái hoa vàng, nếp Cay Nọi, chè Bình Sơn, chè Tán ma Pha Dua, giò bò, nem chua... Các sản phẩm đều được cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và tạo được dấu ấn riêng trên thị trường. Đa số sản phẩm OCOP được trưng bày, giới thiệu, bán tại các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, các sàn thương mại điện tử như Voso.vn, Posmart.vn... Đặc biệt trong dịp tết này, các chủ thể sản phẩm OCOP còn mạnh dạn quảng bá, tiếp thị sản phẩm dưới dạng hình thức quà tặng để tiếp cận với thị trường. Do đó, những món quà tết từ các sản phẩm OCOP không chỉ là cách gửi trao cho nhau món quà bảo đảm an toàn, chất lượng, mà còn là cơ hội để quảng bá sâu rộng hơn những sản phẩm mang tính đặc trưng vùng miền.

Bài và ảnh: Lê Hòa