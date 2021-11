Bay không giới hạn cùng Vietjet với ưu đãi lên đến 50% cùng thẻ bay Power Pass

Tưng bừng trở lại bầu trời cùng những sản phẩm, dịch vụ mới và vô vàn ưu đãi hấp dẫn, Vietjet tiếp tục mở bán thẻ bay “quyền năng” Power Pass SkyBoss và Power Pass Sky12 với nhiều ưu đãi dành riêng, đáp ứng đa dạng nhu cầu đi lại, di chuyển của khách hàng.

Thẻ bay “quyền năng” Power Pass SkyBoss và Power Pass Sky12 với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng.

Từ ngày 4-11, khách hàng có thể sở hữu ngay thẻ bay Power Pass SkyBoss với giá chỉ 74.999.000 đồng (*) và thẻ bay Power Pass Sky12 với chỉ 19.999.000 đồng (*) để nhận ngay ưu đãi một lần mua, không giới hạn lần bay trong suốt 1 năm, giảm 100% giá vé (**) kể cả trong các dịp lễ, Tết trên khắp các đường bay nội địa của Vietjet.

Đặc biệt, trong 7 ngày mở bán đầu tiên từ ngày 4 đến 10-11-2021 khách hàng sẽ nhận ngay khuyến mãi giảm giá 50% cho cả hai loại thẻ bay Power Pass SkyBoss, Power Pass Sky12 và khuyến mãi giảm giá 25% trong 7 ngày tiếp theo từ ngày 11 đến 17-11 khi đặt mua tại website www.vietjetair.com , https://powerpass.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air. (***)

Trải nghiệm hành trình bay “xanh”, an toàn cùng Vietjet.

Với Power Pass SkyBoss, khách hàng có thể trải nghiệm hành trình bay “xanh”, an toàn cùng hàng loạt đặc quyền đẳng cấp dành riêng cho khách hàng sử dụng loại vé SkyBoss của Vietjet như miễn phí 10 kg hành lý xách tay, 30kg hành lý ký gửi và 1 bộ chơi golf đến 15 kg, ưu tiên qua cửa an ninh, tận hưởng dịch vụ phòng chờ VIP, quà tặng gói bảo hiểm chuyến bay SkyBoss Flight Care cùng nhiều ưu đãi khác. Lựa chọn Power Pass Sky12, khách hàng có thể bay không giới hạn khắp Việt Nam với gói miễn phí 7 kg hành lý xách tay, 15 kg hành lý ký gửi, miễn phí thay đổi ngày bay. Với Power Pass, khách hàng chỉ cần đặt vé trước 3 tiếng so với giờ khởi hành và các chuyến bay Vietjet sẽ đưa bạn tới khắp Việt Nam.

Trở lại với bầu trời, Vietjet không chỉ mang tới những chuyến bay “xanh”, an toàn, đúng giờ mà còn mang tới nhiều sản phẩm, dịch vụ mới cho khách hàng khi bay như các hướng dẫn, sản phẩm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, yoga, các gói sản phẩm vệ sinh an toàn phòng dịch… Đặc biệt, Vietjet còn hỗ trợ xét nghiệm nhanh COVID-19 miễn phí cho toàn bộ hành khách bay từ Hà Nội và TP.HCM (****).

(*) Chưa bao gồm thuế, phí và các dịch vụ mua bổ sung (nếu có) (**) Thông tin chi tiết về thẻ bay Power Pass SkyBoss và Power Pass Sky12 xem tại đây: https://powerpass.vietjetair.com/Home/Menu/trang-chu (***) Số lượng khuyến mãi có hạn và ưu tiên khách hàng mua sớm (****) Thông tin chi tiết xem tại đây: https://www.vietjetair.com/vi/pages/huong-dan-nhan-e-voucher-xet-nghiem-covid-19-1634808875376

NL