Bảo đảm hàng tiêu dùng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán

Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, các cơ sở phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện kế hoạch dự trữ và tổ chức bán hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đa dạng hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm tết cho người dân tại Siêu thị The City – chi nhánh Hoằng Hóa.

Mặc dù, mới xuất hiện trên thị trường tỉnh Thanh Hóa, hệ thống Siêu thị The City đã đầu tư xây dựng và đi vào hoat động 4 siêu thị tại các huyện Hoằng Hóa, Yên Định, Triệu Sơn và Thiệu Hóa. Để đa dạng hàng hóa, đảm bảo đủ hàng cung ứng cho thị trường dịp Tết Nguyên đán 2022, các siêu thị đã chủ động dự trữ hàng hóa, sẵn sàng cung ứng ra thị trường. Ông Nguyễn Kim Hùng, Giám đốc Siêu thị The City – chi nhánh Hoằng Hóa, cho biết: Để chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Siêu thị The City - chi nhánh Hoằng Hóa đã xây dựng kế hoạch và làm việc với các nhà cung ứng lớn ngay từ thời điểm tháng 9 và tháng 10-2021 để chốt sản lượng cho tất cả các mặt hàng chủ lực. Theo kế hoạch siêu thị đã chuẩn bị 15.000 mặt hàng, tập trung vào các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu..., với trị giá 9 tỷ đồng. Các mặt hàng tiêu dùng Việt Nam được siêu thị ưu tiên bày bán chiếm 80% các mặt hàng, với nhiều chủng loại, như: lương thực, thực phẩm, các loại bánh kẹo, mứt, bia, rượu... và niêm yết giá bán trên từng sản phẩm theo quy định. Hiện, siêu thị đang thực hiện nhiều chính sách khuyến mại, giảm giá từ 15 - 30% cho hàng nghìn sản phẩm và duy trì các chương trình khuyến mãi tặng quà cho khách hàng. Năm nay, ngoài việc bán hàng trực tiếp, siêu thị còn đẩy mạnh kênh bán hàng điện tử trên mạng xã hội như zalo, facebook và qua đường dây nóng..., đồng thời miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng có giá trị từ 300.000 đồng trở lên. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, siêu thị treo biển khuyến cáo khách hàng và trang bị dung dịch khử khuẩn ngay tại cổng hoặc cửa ra vào. Đồng thời, bố trí lực lượng ở bộ phận thu ngân, thanh toán nhanh gọn cho khách hàng, tránh ùn tắc và tập trung đông người. Hàng tuần siêu thị tổ chức test cho toàn bộ nhân viên và phun khử khuẩn toàn bộ siêu thị.

Nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Công ty CP Tập đoàn Miền núi Thanh Hóa đã nhập về 18 nhóm hàng, với gần 80.000 mặt hàng thiết yếu, trị giá hơn 60 tỷ đồng. Công ty đã phân phối hàng về hệ thống Siêu thị Miền Tây ở 11 huyện miền núi để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Các mặt hàng bán tại siêu thị đều là hàng Việt Nam chất lượng cao được công ty ký hợp đồng với các nhà cung cấp, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh sản xuất. Công ty phối hợp với các huyện đưa một số sản phẩm OCOP vào bày bán tại siêu thị. Nhân dịp này, đơn vị triển khai các chương trình khuyến mại phục vụ Nhân dân mua sắm trong dịp tết. Ngoài ra, các trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, cửa hàng bán lẻ, chợ truyền thống... trên địa bàn tỉnh cũng tập trung dự trữ và phân phối hàng hóa khá đa dạng, phong phú về chủng loại để phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân. Đồng thời, thực hiện nhiều chương trình khuyến mại nhằm tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp.

Theo tổng hợp của Sở Công Thương, tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 14.549 tỷ đồng. Việc lưu thông hàng hóa đảm bảo thông suốt, không có hiện tượng đứt gãy trong chuỗi cung ứng hàng hóa và không có địa phương nào xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Nhìn chung hàng hóa trên thị trường nội tỉnh tại các cơ sở kinh doanh dồi dào, đa dạng, phong phú về chủng loại và chất lượng; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thương mại chuẩn bị đầy đủ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; giá cả phần lớn các mặt hàng phục vụ nhu cầu người dân trong dịp tết hiện đang ổn định, chưa có tình trạng tăng giá đột biến. Sở Công Thương tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động bình ổn thị trường, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại. Tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức các điểm bán hàng Việt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong dịp Tết Nguyên đán.

Bài và ảnh: Lê Hợi