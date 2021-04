Agribank Bắc Thanh Hóa thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Khẳng định vai trò trụ cột trong cung ứng vốn, tạo nền tảng vững chắc cho khu vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) còn góp phần lan tỏa tinh thần “Tương thân, tương ái” thông qua các chương trình từ thiện, công tác đền ơn, đáp nghĩa, khẳng định trách nhiệm đối với cộng đồng.

Cán bộ Agribank Hà Trung – Bắc Thanh Hóa kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại thị trấn Hà Trung.

Agribank Bắc Thanh Hóa được thành lập tháng 1-2019 trên cơ sở nâng hạng từ Agribank Sầm Sơn thành chi nhánh loại I, hạng I, trực thuộc Agribank Trung ương. Agribank Bắc Thanh Hóa quản lý toàn diện hoạt động của 1 hội sở, 7 chi nhánh loại II; 2 phòng giao dịch trực thuộc hội sở và 12 phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh loại II trên địa bàn tỉnh. Các chi nhánh trực thuộc Agribank Bắc Thanh Hóa, bao gồm: Nga Sơn, Hà Trung, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Hậu Lộc, Hoằng Hóa và Bỉm Sơn. Sau khi sáp nhập, Agribank Bắc Thanh Hóa luôn chủ động đề ra các giải pháp, mục tiêu tăng trưởng phù hợp, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn. Nhờ đó, chi nhánh không ngừng trưởng thành và liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao với tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt 40%/năm.

Thời gian qua, Agribank Bắc Thanh Hóa luôn được đánh giá là một trong những ngân hàng giữ vai trò chủ lực trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực thi chính sách tiền tệ, thực hiện kinh doanh hiệu quả, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp, nông thôn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tính đến 31-3, tổng nguồn vốn huy động toàn chi nhánh đạt hơn 11,7 nghìn tỷ đồng, tăng gần 3.500 tỷ đồng so với thời điểm khi mới thành lập, tốc độ tăng trưởng 142% so với khi thành lập và đều hoàn thành vượt mức kế hoạch Agribank Trung ương giao; dư nợ cho vay đạt hơn 12,5 nghìn tỷ đồng, tăng 3.098 tỷ đồng so với thời điểm mới thành lập. Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Agribank Bắc Thanh Hóa đã chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt, không bị gián đoạn trong mọi trường hợp; triển khai kịp thời nhiều giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhằm đem lại sự hài lòng cho khách hàng, Agribank Bắc Thanh Hóa không ngừng hoàn thiện, đổi mới phong cách phục vụ, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, cung ứng hơn 200 sản phẩm dịch vụ và tiện ích ngân hàng hiện đại, góp phần thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank Bắc Thanh Hóa luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, làm tốt công tác an sinh xã hội. Hằng năm, Ban Chấp hành Công đoàn của Agribank Bắc Thanh Hóa đều phát động phong trào thi đua và hướng dẫn các tổ công đoàn tổ chức triển khai công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, như vận động cán bộ, nhân viên tham gia đóng góp tiền của, ngày công để gây quỹ; thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội dưới nhiều hình thức, như: thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, học sinh nghèo vượt khó, nạn nhân da cam; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn; ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thăm, trao tặng quà cho các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa; đóng góp, trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ”, trao tặng xe đạp hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng hàng chục nghìn cây keo giống cho Nhân dân các địa phương... Thấm nhuần đạo lý “Tương thân, tương ái”, nhiều cán bộ nhân viên chi nhánh còn tự nguyện đóng góp; vận động đóng góp tiền của, thực phẩm, sách vở, quần áo... và thực hiện nhiều chiến dịch tình nguyện khác.

Bà Trần Thị Kim Anh, Phó Giám đốc Agribank Bắc Thanh Hóa, cho biết: “Ngân hàng luôn tăng cường giáo dục ý thức, khơi dậy tinh thần và trách nhiệm vì cộng đồng đến toàn thể cán bộ, nhân viên, bởi ngoài nhiệm vụ khẳng định vai trò trụ cột trong cung ứng vốn, Agribank Bắc Thanh Hóa luôn xác định công tác an sinh xã hội cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Phát huy kết quả đạt được, ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo của tỉnh”.

Bài và ảnh: Khánh Phương