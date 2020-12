50% cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh áp dụng sản xuất sạch hơn

Sáng 25-12, Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) và đại diện hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

“Sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp đến năm 2020” là chiến lược được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và phát triển bền vững.

Nhằm triển khai sâu, rộng chiến lược SXSH, ngày 15-9-2017, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 160/KH-UBND về thực hiện chiến lược SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Sau 4 năm thực hiện, Sở Công thương Thanh Hóa đã phát hơn 6.000 tờ rơi, treo 380 băng rôn tại các trung tâm huyện, thị xã, thành phố và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tổ chức 4 hội thảo, tập huấn cho hơn 500 lượt người. Đồng thời cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về SXSH…

Đến nay, trên địa bàn Thanh Hóa đã có 90% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH; 50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH; 100% cán bộ phụ trách ở các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn được đào tạo, tập huấn kiến thức về áp dụng SXSH trong công nghiệp.

Trong đó, có nhiều doanh nghiệp đã nghiên cứu các dự án chuyển đổi hình thức, dây chuyển sản xuất để bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động và tiết kiệm năng lượng như các nhà máy đường đã sử dụng bã mía để đốt phát điện, nhà máy tinh bột sắn, nhà máy bia sử dụng khí biogas từ hệ thống xử lý nước thải làm nhiên liệu đốt nồi hơi, nhà máy may mặc, giày da sử dụng phế thải thay thế than đá đốt lò hơi.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa mạnh dạnh trong thực hiện SXSH và thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư, thực hiện các giải pháp đầu tư lớn cũng như chưa có cơ chế tài chính ưu đãi và ổn định để hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện các dự án SXSH.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững đã giới thiệu Chương trình hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030.

