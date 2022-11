10 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt gần 12 tỷ USD

Chiều 3-11, thông tin từ Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, tính từ đầu năm đến hết tháng 10-2022, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt gần 12 tỷ USD, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Cục Hải quan Thanh Hóa kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại doanh nghiệp.

Trong tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 8,1 USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng, đồng nghĩa lượng hàng hóa được thông quan tăng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nguyên nhân trực tiếp của việc kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tăng mạnh chủ yếu là do kim ngạch các nhóm mặt hàng nhập khẩu chủ yếu đều có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2021. Đáng kể nhất là 3 nhóm hàng: dầu thô (tăng 54%), than (tăng 465%), máy móc thiết bị (tăng 65%).

Trong đó, sự tăng trưởng kim ngạch của mặt hàng dầu thô (chiếm khoảng 90% kim ngạch nhập khẩu) là yếu tố quan trọng nhất tác động đến sự tăng trưởng của tổng kim ngạch nhập khẩu. Từ đầu năm đến hết tháng 10-2022, Cục Hải quan Thanh Hóa đã thực hiện thủ tục cho 29 chuyến dầu thô với kim ngạch nhập khẩu đạt gần 5,5 tỷ USD.

Đối với hàng hóa xuất khẩu có kim ngạch nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt tới 120%.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi xuất khẩu.

Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tăng mạnh trong 10 tháng năm 2022 được xác định là do tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới đã được kiểm soát. Bên cạnh đó, Cục Hải quan Thanh Hóa đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thủ tục hải quan điện tử, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, rút ngắn thời gian thông quan, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và minh bạch trong quá trình làm thủ tục hải quan. Qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động thông quan hàng hóa qua các cảng, cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đỗ Đức