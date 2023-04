Tham khảo bảng giá thuê xe tự lái tại Phú Quốc ưu đãi nhất

Để tận hưởng đầy đủ những trải nghiệm tuyệt vời tại hòn ngọc Phú Quốc, việc thuê xe tự lái di chuyển là sự lựa chọn phổ biến của nhiều du khách. Và để giúp du khách có được một chuyến du lịch hoàn hảo nhất, bài viết này sẽ giới thiệu đơn vị cho thuê xe tự lái Phú Quốc uy tín, chất lượng cùng bảng giá thuê xe ưu đãi nhất. Hãy cùng tham khảo để có một chuyến du lịch thật tuyệt vời nhé!

Tại sao nên thuê xe tự lái Phú Quốc du lịch?

Nếu bạn muốn tận hưởng chuyến du lịch Phú Quốc một cách tự do và linh hoạt nhất, việc thuê xe tự lái là một lựa chọn tuyệt vời. Bạn sẽ không bị giới hạn bởi thời gian và các điểm đến, mà có thể tự do khám phá các địa điểm hấp dẫn trên đảo. Đồng thời, việc di chuyển bằng xe tự lái cũng giúp bạn tiết kiệm chi phí di chuyển, đồng thời đảm bảo sự an toàn và tiện lợi trong hành trình của mình.

Nên sử dụng dịch vụ thuê xe tự lái Phú Quốc

Đơn vị cho thuê xe tự lái uy tín, chất lượng

Để đảm bảo một chuyến du lịch thuận lợi và an toàn, việc lựa chọn đơn vị cho thuê xe tự lái Phú Quốc uy tín và chất lượng là rất quan trọng. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này, Du lịch Đức Hưng cam kết sẽ cung cấp cho khách hàng những chiếc xe tự lái chất lượng cao, bảo dưỡng định kỳ và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Ngoài ra, Đức Hưng còn có đội ngũ nhân viên tận tình và chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình thuê xe và đi lại trên đảo.

Đức Hưng sở hữu những chiếc xe tự lái chất lượng, sạch sẽ

Bảng giá thuê xe tự lái Phú Quốc ưu đãi nhất

Hiện Đức Hưng có đa dạng các dòng xe tự lái cho thuê như xe 4 chỗ: Kia Morning, xe Vios, Grand, xe Xpander, xe 7 chỗ: Toyota Innova (số tự động và số sàn), Toyota Ford Everest, Toyota Fortuner (số sàn và tự động). Mức giá thuê xe trong một ngày dao động từ 600.000 VNĐ - 1.300.000 VNĐ/1 xe/ 1 ngày. Đây là mức giá tương đối rẻ cho một chuyến du lịch an toàn, trọn vẹn tại Phú Quốc.

Bên cạnh xe tự lái, Đức Hưng cũng có cung cấp thêm dịch vụ cho thuê xe máy, xe có lái đưa đón tận sân bay.

Để được đội ngũ nhân viên của Đức Hưng tư vấn kỹ hơn về các dòng xe và giá cả thuê, bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ qua số hotline 0379 846 789 - 0971 555 069 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhé!

Giá thuê xe tự lái tại Du lịch Đức Hưng rất ưu đãi.

Kinh nghiệm khi thuê xe tự lái

Khi thuê xe tự lái tại Phú Quốc, bạn cần lưu ý một số kinh nghiệm để tránh những rắc rối trong quá trình sử dụng.

Đầu tiên, hãy kiểm tra kỹ lại tình trạng của xe trước khi thuê và cả trong quá trình sử dụng. Kiểm tra xe trước khi thuê để ghi rõ tình trạng vào hợp đồng, tránh mất tiền oan sau này khi trả xe. Còn khi sử dụng, nếu phát hiện bất kỳ hư hỏng nào, bạn hãy thông báo cho đơn vị cho thuê ngay để được hỗ trợ sửa chữa.

Ngoài ra, nếu bạn không quen với địa hình và địa điểm ở Phú Quốc, hãy chuẩn bị một bản đồ hoặc tìm kiếm thông tin trước để tránh bị lạc đường. Bên cạnh đó, hãy cẩn thận khi đi trên những con đường đầy cát hoặc đầy gồ ghề để tránh tai nạn.

Cuối cùng, hãy đảm bảo bạn có đầy đủ giấy tờ xe và bằng lái B1 để tránh bị phạt khi điều khiển xe trên đường.

Với những kinh nghiệm này, chắc chắn rằng bạn sẽ có một trải nghiệm thuê xe tự lái tuyệt vời tại Phú Quốc.

Ngoài dịch vụ cho thuê xe máy, xe tự lái/có lái, Đức Hưng còn cung cấp các dịch vụ du lịch hấp dẫn đi kèm như: đón tiễn sân bay, tour cano 4 đảo, dịch vụ vé cáp treo, vé Vinpearl và các tour tham quan theo ngày. Nếu sắp tới bạn có chuyến du lịch đến đảo ngọc và muốn tìm đơn vị cho thuê xe tự lái Phú Quốc uy tín, hãy liên hệ ngay với Du lịch Đức Hưng nhé!

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Đức Hưng Phú Quốc - Mã số thuế: 1702148760 - Địa chỉ: Thửa đất số 333, Số 17, Ấp Suối Mây, Xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc - Hotline: 0379 846 789 - 0971 555 069 - Email: duchungphuquoc@gmail.com - Website: https://dulichduchung.vn/

