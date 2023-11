Tập huấn đảm bảo an toàn thông tin, ứng cứu sự cố năm 2023

Trong hai ngày 23 và 24/11, tại Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Blue Cyber tổ chức lớp tập huấn đảm bảo an toàn thông tin, ứng cứu sự cố năm 2023 cho gần 60 cán bộ, chuyên viên chuyên trách CNTT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lớp tập huấn đảm bảo an toàn thông tin, ứng cứu sự cố năm 2023

Tại lớp tập huấn, đại diện các chuyên gia về an ninh mạng đã truyền đạt tới các học viên tham dự các nội dung tổng quan về an toàn thông tin mạng, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng. Đồng thời, trực tiếp hướng dẫn và thực hành trên hệ thống thiết bị mô phỏng các tình huống thực tế về an toàn thông tin; trang bị cho học viên các kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin mạng, phân tích mã độc hại, điều tra chứng cứ số.

Với nội dung và hình thức mang tính thực tiễn cao, lớp bồi dưỡng lần này nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng bổ ích và thiết thực cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên chuyên trách về CNTT của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số.

Quang Trung