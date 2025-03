Khi áo dài the La Khê và Hanbok hòa quyện trong bản tình ca giữa núi rừng Sa Pa

Khi chú rể đứng đó, trong ánh hoàng hôn dần buông, cô dâu chậm rãi bước tới, hai bóng hình như hai vần thơ hòa quyện giữa đất trời.

Thu Hường, cô dâu Việt Nam, với tình yêu cháy bỏng dành cho văn hóa Việt đã chọn cho Alex, chú rể người Hàn Quốc, một bộ áo dài the La Khê.

Tính đến tháng 7/2024, tại Hàn Quốc có gần 300.000 người Việt đang làm việc, học tập, sinh sống. Trong khi đó, có khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam. Hai nước có tới 80.000 gia đình đa văn hóa Việt-Hàn.

"Các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn chính là những chiếc cầu nối vun đắp cho quan hệ hai quốc gia, hai dân tộc. Chúng tôi cũng muốn trở thành một chiếc cầu nối như vậy," Thu Hường chia sẻ.

Nàng thơ của núi rừng Tây Bắc, Sa Pa, nơi những dải mây lững lờ ôm lấy triền núi, nơi sắc hồng bông lau lả lướt cùng nắng chiều trên lễ đường, đã hóa thành chứng nhân cho câu chuyện tình yêu vượt biên giới, nơi áo dài the La Khê và Hanbok hòa quyện, vẽ nên một bức tranh giao thoa văn hóa Việt-Hàn.

Áo dài the La Khê: Hồn Việt trong từng sợi tơ

Làng La Khê là một trong bảy làng La thuộc tổng La trước đây, nổi tiếng là làng Việt cổ trong "tứ quý danh hương Mỗ La Canh Cót."

Làng từ xa xưa đã nổi tiếng là vùng đất tằm tơ, dệt lụa. Ðất làng do phù sa sông Hồng, sông Ðáy, sông Nhuệ bồi đắp nên, vì vậy rất màu mỡ, thích hợp cho nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ.

Các sản phẩm the, sa, vân, địa, quế, gấm vóc của La Khê nổi tiếng với những họa tiết, hoa văn tinh xảo. So với sồi, đũi, loại hàng the, sa mỏng, nhẹ hơn, nhưng lại rất bền và đẹp, được lựa chọn để may trang phục cho các tầng lớp quý tộc trong xã hội phong kiến xưa.

Lụa the La Khê được nhắc đầu tiên trong câu ca dân gian vinh danh thời vàng son "The La, lĩnh Bưởi, chổi Phùng/ Lụa vân Vạn Phúc, nhiễu vùng Mỗ Bôn."

Tuy nhiên, thời hoàng kim đó đã xa. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, vài chục năm cuối thế kỷ 20, làng dệt truyền thống La Khê gần như mất dấu. Tại ngôi làng dệt nức tiếng một thuở nhưng chẳng còn ai mặn mà với nghiệp canh cửi. Lụa the là dòng sản phẩm cao cấp, không thể sản xuất đại trà.

Hiện tại, qua bao thăng trầm của thời gian, nghề dệt the La Khê chỉ còn trong ký ức ít người. Tuy nhiên, may mắn vẫn có một vài nghệ nhân đau đáu với nghề xưa, gắng gỏi níu giữ nghề truyền thống.

Chia sẻ về lựa chọn áo dài the La Khê cho chú rể, Thu Hường nói: "Với sự trân trọng văn hóa của hai nước và muốn tổ chức một lễ cưới với điểm nhấn là sự giao thoa văn hóa, tôi đã quyết định sẽ mặc Hanbok và chú rể sẽ mặc áo dài của Việt Nam trong lễ cưới. Sau đó, tôi đã chia sẻ với nhà thiết kế về mong muốn chú rể khoác trên mình tà áo dài truyền thống mang đậm bản sắc Việt Nam. Tôi mong muốn chiếc áo phải thuần Việt từ kiểu dáng đến chất liệu. Nhà thiết kế đã giới thiệu kiểu dáng ngũ thân và loại vải the La Khê được dùng trong cung đình xưa vừa tinh tế lại sang trọng."

Chiếc áo dài được thiết kế theo dáng áo ngũ thân truyền thống. (Nguồn: Vietnam+)

Khi đồng hồ điểm 4 giờ chiều, trên đỉnh núi Sa Pa lộng gió, ánh hoàng hôn như dát vàng lên vạn vật, chú rể Alex, chàng trai đến từ Xứ sở kim chi, bước ra trong tiếng nhạc réo rắt, trên người anh là chiếc áo dài the La Khê - mang trong mình nghìn năm hồn cốt Thăng Long.

Chiếc áo dài được thiết kế theo dáng áo ngũ thân truyền thống thời Nguyễn ôm lấy vóc dáng Alex, tôn lên vẻ trang nghiêm mà phóng khoáng.

Phần thân áo nổi bật với họa tiết Ngũ Phúc - năm con dơi quây quần, biểu trưng cho “Ngũ Phúc Lâm Môn,” gồm: Phúc: Cuộc sống hạnh phúc viên mãn; Lộc: Sự thịnh vượng và tài lộc dồi dào; Thọ: Sức khỏe và tuổi thọ cao; Khang: Cuộc sống an yên và khỏe mạnh; Ninh: Bình yên và ổn định.

Chân áo được trang trí họa tiết thủy ba (sóng nước), biểu trưng cho khởi nguồn của sự sống và nguồn năng lượng dồi dào trong vũ trụ. Kết hợp với họa tiết vân mây, sóng nước tạo hiệu ứng mềm mại, uyển chuyển, đồng thời hài hòa với quan điểm âm dương trong triết học phương Đông.

Và rồng vàng, biểu tượng của uy nghi và may mắn, uốn mình kiêu hãnh trên vải the, thêu chỉ vàng lấp lánh, như ánh sáng dẫn lối cho một hành trình hôn nhân trọn vẹn.

Chiếc áo dài không chỉ là trang phục mà còn là tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa, chứa đựng những giá trị truyền thống và thông điệp tốt đẹp, cầu chúc cho cuộc sống hạnh phúc và viên mãn.

Hanbok: Lãng mạn đến từ Triều đại Joseon

Và rồi, từ phía dưới, qua những bậc đá, Thu Hường bước tới, như một đóa hoa mai nở giữa núi ngàn. Bộ Hanbok hồng phấn ôm lấy cô dâu dịu dàng mà kiêu sa.

Khi nói về trang phục cưới của người Hàn Quốc, không thể không nhắc đến Hanbok - bộ trang phục truyền thống và cũng là biểu tượng của văn hóa và truyền thống của đất nước này. Được kết hợp từ áo và váy dài, Hanbok đặc biệt được người Hàn Quốc yêu thích và sử dụng trong các dịp lễ và trang trọng.

Bộ Hanbok được thêu tay tỉ mỉ trong suốt bốn năm, mang ý nghĩa chúc phúc và cầu mong sự trường thọ và tài lộc. (Nguồn: Vietnam+)

Hanbok là trang phục truyền thống của triều đại Joseon, cũng là trang phục được sử dụng trong các lễ nghi trọng đại của Hoàng cung.

Cũng giống như bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, những hoa văn, họa tiết trên Hanbok không chỉ mang vẻ đẹp thị giác mà còn chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. Vì thế bộ trang phục này còn là công cụ thể hiện mong muốn, nguyện vọng của người mặc.

Chia sẻ về bộ Hanbok, Thu Hường nói: "Toàn bộ bộ trang phục Hanbok này được dày công nghiên cứu trong suốt hai năm: từ cách dệt vải, cách tạo ra những bông hoa mai được dệt tinh tế với tám màu sắc khác nhau. Mai là một trong bốn loại cây quý (tứ quân tử) bên cạnh lan-trúc-cúc, tượng trưng cho phẩm hạnh cao quý, sự kiên trì và tiết chế."

Bộ Hanbok được thêu tay tỉ mỉ trong suốt bốn năm, mang ý nghĩa chúc phúc và cầu mong sự trường thọ và tài lộc. Đó là lời nhắn gửi về phẩm hạnh cao quý, sự kiên trì và tiết chế, như chính tình yêu bền bỉ của đôi uyên ương.

Trên phần trước và sau, cũng như tay áo của bộ trang phục, có những hoa văn như hoa mẫu đơn, hoa sen, sóng nước, và nhân sâm bất lão, tất cả đều tượng trưng cho sự trường thọ và hạnh phúc.

Bộ Hanbok ấy không chỉ là trang phục, mà là một áng mây hồng, bay lượn trong gió Sa Pa, mang theo giấc mơ về một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Những hoa văn, họa tiết trên bộ áo dài the La Khê và Hanbok không chỉ mang vẻ đẹp thị giác mà còn chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. (Nguồn: Vietnam+)

Bộ áo dài the của chú rể và Hanbok hồng phấn dịu dàng của cô dâu không chỉ đơn thuần là những bộ trang phục trong lễ cưới, mà là những câu chuyện, những di sản, những ước mơ đan xen giữa hai dân tộc.

Đám cưới ấy, dưới ánh hoàng hôn Sa Pa, đã trở thành một bản giao hưởng của văn hóa và tình yêu, nơi truyền thống thăng hoa và trái tim hòa chung nhịp đập./.

Theo TTXVN