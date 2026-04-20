Khẳng định vị thế Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí và xã hội

Hội Nhà báo Việt Nam thành lập vào ngày 21/4/1950 tại Thái Nguyên, giữ vai trò quan trọng trong lịch sử xây dựng, phát triển nền báo chí cách mạng, khẳng định vị thế trong đời sống báo chí và xã hội.

Ngày 21/4/1950, tại xóm Roòng Khoa, xã Ðiềm Mặc, trong khu ATK Ðịnh Hóa (Thái Nguyên), Hội Những người viết báo Việt Nam (nay là Hội Nhà báo Việt Nam) được thành lập. Trong ảnh: Các nhà báo Việt Nam và quốc tế dự Đại hội lần thứ I - Hội Những người làm báo Việt Nam, ngày 21/4/1950. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại hội lần thứ II, Hội Những người viết báo Việt Nam (4/1959). (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng chí Đào Tùng, Tổng Thư ký Hội nhà báo Việt Nam khóa 4 đọc báo cáo tại Đại hội V Hội nhà báo Việt Nam, tổ chức tại hội trường Ba Đình (Hà Nội) từ 16 đến 18/10/1989. (Ảnh: Văn Hiền/ TTXVN)

Phiên khai mạc Ðại hội lần thứ VI Hội nhà báo Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 8-9/3/1995. (Ảnh: Văn Hiền/ TTXVN)

Tổng Bí thư Đỗ Mười gặp gỡ các đại biểu dự đại hội VI Hội nhà báo Việt Nam, tổ chức từ ngày 8-9/3/1995, tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Hiền/TTXVN)

Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Hữu Thọ trao giải cho các tác giả tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc 1998. (Ảnh: Trần Thiêm/ TTXVN)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm gian trưng bày các ấn phẩm của TTXVN tại Hội báo xuân Canh Thìn 2000 (28/1/2000). (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu tại Đại hội lần thứ VII Hội nhà báo Việt Nam, diễn ra từ 24-25/3/2000 tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội). (Ảnh: Trần Tuấn/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội lần thứ VII Hội nhà báo Việt Nam, diễn ra từ 24- 25/3/2000 tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội). (Ảnh: Trần Tuấn/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đức Lương phát biểu tại buổi gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo Ban Văn hóa-Tư tưởng, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng, nhân kỷ niệm 80 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 20/6/2005, tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 12/8/2010. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2015), sáng 17/6/2015, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, diễn ra sáng 9/8/2015, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gian trưng bày các ấn phẩm báo chí của Thông tấn xã Việt Nam tại Hội báo Xuân Ất Mùi 2015. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam dự kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2015). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Các hội viên Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên thăm nhà trưng bày tư liệu tại di tích, nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (17/4/2017). (Ảnh Thu Hằng/ TTXVN)

Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc TTXVN trả lời phỏng vấn tại diễn đàn "Talk show Tổng biên tập 4.0" trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2019 do Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhà Báo và Công luận phối hợp tổ chức (16/3/2019). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải A cho tác giả và nhóm tác giả đoạt giải tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh trình bày tham luận “Trí tuệ nhân tạo và báo chí - Xu hướng thế giới và chiến lược của TTXVN” tại Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số” do Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Lào tổ chức. (7/2019). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Trao giải Nhất cho nhóm tác giả của báo Vietnamnet tại lễ trao giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2018-2019 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức (4/10/2019). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam thu hút đông đảo đại biểu và bạn đọc tới tham quan tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022, sáng 13/4/2022. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ủy viên Hội đồng Chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI - năm 2021, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu tại lễ khai mạc vòng chấm Chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI - năm 2021, sáng 1/6/2022. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Phó Trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) Đinh Ngọc Sơn trình bày tham luận “Phát triển video trên nền tảng số từ góc nhìn đào tạo” tại Hội thảo “Phát triển nội dung trên nền tảng số” do Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam tổ chức (16/6/2022). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Diễn đàn “Báo chí - doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ vì một Việt Nam phát triển bền vững” do Tạp chí Người Làm Báo và Hội nhà báo Việt Nam tổ chức (Hà Nội, 29/6/2022). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ký cam kết giao ước thi đua xây tại Hội nghị phát động phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo Việt Nam” theo hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam (28/7/2022). (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Các đại biểu tham quan gian giới thiệu ấn phẩm báo chí tại Hội Báo Xuân Quý Mão 2023 do Hội Nhà báo Hải Phòng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng tổ chức (17/1/2023). (Ảnh: Minh Huệ/ TTXVN)

Ban tổ chức Hội Báo xuân tỉnh Đồng Nai Tết Quý Mão 2023 khen thưởng các tác giả đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2021-2025 (17/1/2023). (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam (Hà Nội, 13/6/2023). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo báo chí quốc tế “Quản trị tòa soạn báo chí số: Lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm tại khu vực ASEAN”, nhằm kết nối, trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong chuyển đổi số báo chí, truyền thông, từ đó tối ưu hóa quản trị tòa soạn, tạo ra những sản phẩm chất lượng, hấp dẫn đến công chúng (2023). (Ảnh: TTXVN)

Trao các giải tại hạng mục “Giao diện điện tử Tết ấn tượng” cho đại diện các cơ quan báo chí tại Hội Báo toàn quốc năm 2024 (Thành phố Hồ Chí Minh, 17/3/2024). (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Sinh viên và các cựu nhà báo cách mạng tham gia buổi giao lưu, giới thiệu hồi ký “Một thời làm báo” tập XXI do Hội nhà báo Thành phố Chí Minh và Khoa Xã hội - Truyền thông, Trường Đại học Văn Hiến tổ chức (13/6/2024). (Ảnh: Phi Vũ/ TTXVN)

Đoàn công tác Hội Nhà báo Thái Lan và Hội Nhà báo Việt Nam tham quan nhà in của báo Vĩnh Phúc (14/8/2024). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Các nhà báo Việt Nam và Cuba cùng trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn nghề báo trong kỷ nguyên số tại hội thảo quốc tế chuyên đề do Liên đoàn Báo chí Cuba và Hội Nhà báo Việt Nam đồng tổ chức (Cuba, 08/09/2024). (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân dự Hội thảo quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ 28 do đảng Lao động Mexico (PT) tổ chức (Mexico, 28/9/2024). (Ảnh: TTXVN)

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Nhà báo-nhà ngoại giao Lý Văn Sáu - một tấm lòng son sắt” (Hà Nội, 1/11/2024). (Ảnh: Sơn Hải/ TTXVN)

Theo TTXVN